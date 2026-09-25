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Коммерческая недвижимость в Алатский район, Узбекистан

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5 объектов найдено
Коммерческое помещение 90 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 90 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 90 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: #Мирабадский район Ориентир: улица Моштабиб…
$239 799
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Коммерческое помещение 155 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 155 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 155 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирабадский район Ориентир : Улица …
$279 765
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Коммерческое помещение 125 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 125 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 125 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирабадский район О…
$154 870
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Коммерческое помещение 153 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 153 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 153 м²
Продаётся (НЕ ЖЕЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирабадский район Ориентир: улица…
$649 455
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Коммерческое помещение 150 м² в Алатский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 150 м²
Алатский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
$60 000
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