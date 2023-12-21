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Коммерческая недвижимость в Алатский район, Узбекистан

1 объект найдено
Коммерческая 3 комнаты в Алатский район, Узбекистан
Коммерческая 3 комнаты
Алатский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
743,53 млн сум
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Частный продавец
Языки общения: Oʻzbekcha