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Domio

Узбекистан, г. Ташкент, Ц-1, ул. Узбекистон Овози, дом 21, офис 460
;
Domio
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
domio.uz
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Квартиры
Смотреть все 335 объектов
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 4/7
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
976,34 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
#646 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
720,05 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/9
#509 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
1,26 млрд сум
Квартира 2 комнаты в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты в центре города, с c ремонтом
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/4
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
445,46 млн сум
Дома
Смотреть все 20 объектов
Дом в Trynosy-Osiedle, Польша
Дом
Trynosy-Osiedle
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
3,42 млрд сум
Дом 10 комнат в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 10 комнат
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 10
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
2,97 млрд сум
Дом 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 комната
Ташкент
Комнаты 1
Площадь 620 м²
Количество этажей 1
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
3,05 млрд сум
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент
Комнаты 8
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
5,03 млрд сум
Наши агенты в Узбекистане
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
361 объект
Малика Хакимова
Малика Хакимова
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ООО "Alliance Estate"
2 115 объектов

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!