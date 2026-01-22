  1. Realting.uz
Domio-Realty

Узбекистан, Ташкент
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2015
На платформе
2 года 4 месяца
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
domio.uz/
Время работы
Об агентстве

Добрый день, уважаемые клиенты!)

Мы - международное агентство недвижимости "Domio".
Рады предложить вам самые качественные услуги на рынке недвижимости Ташкента.

Почему самые качественные?

А вот почему:

1. Имеем самую полную клиентскую базу - Всех храним в CRM системе.
2. Сертифицированы Агентством по Управлению Государственными Активами - Учились, сдавали экзамены и получали официальные государственные сертификаты.
3. Собираем уникальную аналитику рынка - Единственное агентство в Ташкенте, имеющее собственные IT-решения для сбора информацию по рынку недвижимости.
4. Работаем по договору - Гарантируем качество и конфиденциальность.
5. Профессионально инвестируем в недвижимость - Подберем самый выгодный объект в бюджете от 30тыс$ до 10млн$.
6. Единственные в Ташкенте имеем опыт работы с недвижимостью от 10млн$ - И опыт работы с участниками списка Forbes.
7. Мы эффективно ПРОДАЁМ, а не рекламируем - Поэтому зарабатываем для наших клиентов больше денег, чем другие агентства.
8. Работаем на международных рынках - ОАЭ, Турция, Северный Кипр и другие страны.

Мы всегда на связи и к вашим услугам!)

Услуги

Продажа недвижимости

Подбор недвижимости

Подбор новостроек

Аренда недвижимости

Коммерческая недвижимость

Дома, участки

Квартиры
Смотреть все 906 объектов
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент
Число комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 8/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
$96,000
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
684 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
$41,000
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
#1452 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
$72,100
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
#8597 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tos…
$57,000
Дома
Смотреть все 51 объект
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент
Число комнат 6
Площадь 480 м²
Количество этажей 5
#2171 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Хорошая планировка, проверенный хозяин, собственник Ориентир…
$670,000
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент
Число комнат 6
Площадь 346 м²
Количество этажей 1
510 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent).…
$380,600
Дом 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Ташкент
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
#598  Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent…
$41,200
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент
Число комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/1
#1381 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent…
$82,500
Земельные участки
Смотреть все 9 объектов
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент
#737  Срочно! Быстрая продажа! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
$300,000
Участок земли в Кибрай, Узбекистан
Участок земли
Кибрай
#1858 Срочно! Купить часть производственной территории проверенный хозяин, собственник. …
$550,000
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент
#584 Срочно! Быстрая продажа! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
$575,000
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент
Срочно! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. проверенный хозяин, собственник. Прод…
$650,000
