  3. ARENDA KVARTIRALAR

ARENDA KVARTIRALAR

Узбекистан, Ташкент
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2018
На платформе
1 год 11 месяцев
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Об агентстве

ARENDA KVARTIRALAR — компания, специализирующаяся на аренде квартир в Ташкенте для повседневной жизни.
Мы работаем с обычными, доступными квартирами для семей, студентов, сотрудников компаний и приезжих — без завышенных цен и лишних обещаний.

Наша задача — помочь быстро и безопасно найти подходящее жильё в нужном районе Ташкента, с учётом бюджета, срока аренды и реальных потребностей клиента.

Мы хорошо знаем рынок аренды, актуальные цены и районы города, поэтому предлагаем только реальные варианты, которые действительно можно снять.

Услуги

Мы предоставляем полный спектр услуг по аренде квартир в Ташкенте:

  • Подбор квартир под бюджет клиента

  • Аренда на короткий и длительный срок

  • Квартиры без посредников и с проверенными собственниками

  • Сопровождение сделки от первого звонка до заселения

  • Проверка документов и условий аренды

  • Консультации по районам, ценам и условиям проживания

Работаем прозрачно, понятно и без навязывания лишних услуг.

Наши агенты в Узбекистане
Jamshiddin Boboev
Jamshiddin Boboev
364 объекта
Рухшона Абдуллаханова
Рухшона Абдуллаханова
2 объекта
