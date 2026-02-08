Об агентстве

ARENDA KVARTIRALAR — компания, специализирующаяся на аренде квартир в Ташкенте для повседневной жизни.

Мы работаем с обычными, доступными квартирами для семей, студентов, сотрудников компаний и приезжих — без завышенных цен и лишних обещаний.

Наша задача — помочь быстро и безопасно найти подходящее жильё в нужном районе Ташкента, с учётом бюджета, срока аренды и реальных потребностей клиента.

Мы хорошо знаем рынок аренды, актуальные цены и районы города, поэтому предлагаем только реальные варианты, которые действительно можно снять.