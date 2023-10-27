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Продажа офисных помещений в Зангиатинском районе, Узбекистан

коммерческая недвижимость
54
рестораны
1
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2 объекта найдено
Офис с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Офис с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
6,29 млрд сум
Офис с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Офис с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 82 м²
3,30 млрд сум