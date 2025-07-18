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Коттеджи в Юкоричирчикском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Юкарычирчикский район, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Юкарычирчикский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продаётся Дом (Участок) НОВЫЙ ТАШКЕНТ  Посёлок Ахмад Ясавий(Свердлов).  Дом состояние кор…
$55,000
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Агентство
Ким Пётр риэлтор . +99890 9530204
Языки общения
Русский
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Параметры недвижимости в Юкоричирчикском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная