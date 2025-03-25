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Снять студию на длительный срок в Яшнабадском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
#Аренда   ЖК Ассалом Сохил  ориентир Узбум  Яшнабадский район  1/6/9 Общая площадь 26…
Цена по запросу
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Агентство
Madina Real Estate
Языки общения
Русский
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