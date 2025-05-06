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Коттеджи с видом на горы в Яшнабадском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Цена $1250 за 1 кв.м.( к общей цене +12% в случае ипотеки это НДС) Второй этаж:4 комнаты (о…
$275,000
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Параметры недвижимости в Яшнабадском районе, Узбекистан

с гаражом
Недорогая
Элитная