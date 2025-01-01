Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Янгиюльский район
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Янгиюльском районе, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Помещение нежилое ул.Нукусская 56+35 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Помещение нежилое ул.Нукусская 56+35 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Нукусская улица, ПЕРВАЯ ЛИНИЯ на против Российского Посольства, недалеко от бывш.ГАИ Глинка.…
1,19 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Офис 56 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 56 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 56 м²
2,46 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 132 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 132 м²
Ташкент, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 10
Яккасарайский район, 7-й проезд Абдуллы Каххара, пересечение с улицей Кичик Бешегоч, Нукусск…
2,85 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 170 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 170 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 170 м²
Этаж 1/5
3,11 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Офис 87 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 87 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 87 м²
2,40 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 90 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 90 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
Этаж 1/9
2,53 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REAL ESTATE BAXTIYOR
Языки общения
Русский
Действующий высокодоходный монопольный бизнес в Уртачирчикский район, Узбекистан
Действующий высокодоходный монопольный бизнес
Уртачирчикский район, Узбекистан
Продаётся действующий бизнес по выращиванию экзотических грибов эноки и эринги единственный …
3,89 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 538 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 538 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 538 м²
Количество этажей 1
Паркентский, улица Паркент пересечение с ул. Мухаммад Юсуф (быв.Дагестанская) на против "Эво…
70,05 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 6 100 м² в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческое помещение 6 100 м²
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 6 100 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЁТСЯ #0062 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ГОСТИНИЦА ГОТОВА НА 90% Расположение:Чиланзарский район …
64,87 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
HUMO_GOLD
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 30 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 30 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 30 000 м²
55,78 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 19 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 19 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 19 м²
Этаж 1/2
544,87 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 75 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 75 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
1,62 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha

© 2025 Realting.uz

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов