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Янгиюль
Земельные участки
Земельные участки в Янгиюль, Узбекистан
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1 объект найдено
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Участок земли
Янгиюль, Узбекистан
7
4
1
148 м²
Участок 4.16 га 30 км от Ташкента под рыбоводство, птицеводство и скотоводство Адрес: Таш…
5,61 млрд сум
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