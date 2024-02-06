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Земельные участки в Янгиюль, Узбекистан

1 объект найдено
Участок земли в Янгиюль, Узбекистан
Участок земли
Янгиюль, Узбекистан
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Участок 4.16 га 30 км от Ташкента под рыбоводство, птицеводство и скотоводство Адрес: Таш…
5,61 млрд сум
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