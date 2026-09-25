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Дома с террасой в Янгиюль, Узбекистан

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1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Янгиюль, Узбекистан
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Дом 2 комнаты
Янгиюль, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Удобное расположение в оживленном и развитом районе.В шаговой доступности находятся магазины…
$3
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Параметры недвижимости в Янгиюль, Узбекистан

Недорогая
Элитная