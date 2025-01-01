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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Янгихаётском районе, Узбекистан

Коммерческое помещение Удалить
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5 объектов найдено
Производство 10 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Производство 10 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 1
90,811 сум
в месяц
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Domio-Realty
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Коммерческое помещение 16 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 16 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 16 м²
129,731 сум
в месяц
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Агентство
Domio-Realty
Языки общения
English, Русский
Склад в Ташкент, Узбекистан
Склад
Ташкент, Узбекистан
90,811 сум
в месяц
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Агентство
Domio-Realty
Языки общения
English, Русский
Сдается в аренду помещение - 150m2 в Ташкент, Узбекистан
Сдается в аренду помещение - 150m2
Ташкент, Узбекистан
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Сдаётся в аренду нежилое помещение на сергелийском районе. 3 этаж - 150m² Цена - 4,7$ за к…
9,00 млн сум
в месяц
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Частный продавец
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Русский
Склад 6 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Склад 6 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 6 000 м²
77,838 сум
в месяц
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Агентство
Domio-Realty
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English, Русский

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Рейтинг 4.9 / 5:
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