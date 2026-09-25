Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Янгихаётский район
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Янгихаётском районе, Узбекистан

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/7
Продаётся своя 3х комнатная квартира в Сергели 5а, 1-я линия в 100 метрах от метро Узгариш 2…
$75 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Янгихаётском районе, Узбекистан

с садом
Недорогая
Элитная