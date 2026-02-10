Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Янгихаётский район
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Сад

Квартиры с садом в Янгихаётском районе, Узбекистан

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/9
2 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА .СВОЯ.В ТАШКЕНТЕ. ЯНГИ-ХАЙОТ.МАССИВ ДУСТЛИК2. НА 4 ЭТАЖЕ.В 9ТИ ЭТ…
$54,900
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Янгихаётском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная