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Виллы с видом на горы в Узбекистане

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1 объект найдено
Вилла 15 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Вилла 15 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 417 м²
Количество этажей 3
Продаётся 3-х уровневая Вилла Hi-Tech  Общая жил-площадь 1,103 кв.м. имеется откр…
23,35 млрд сум
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Параметры недвижимости в Узбекистане

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