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VOHA

Mirzo Ulugbek district, O‘zbekiston
dan
1,33B soʻm
;
16
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Parametrlar Parametrlar
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

аша новая уютная квартира премиум-класса в Ташкенте.
Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции.

В наличии имеются квартиры:
2-комнатные — от 45,8 м2 до 81,42 м2
3-комнатные — от 96,99 м2 до 148,01 м2
4-комнатные — от 124,5 м2 до 150,5 м2

Жилой Комплекс премиум-класса VOHA призван стать одним из самых ярких и изысканных проектов Ташкента. Он создан для тех, кто ценит комфорт и качество жизни. Его расположение в спокойном, но высокоразвитом районе, который является излюбленным местом проживания, предоставляет все необходимые условия в шаговой доступности. Его архитектура соответствует тенденциям современности, а строительные материалы соответствуют самым высоким стандартам качества.

— изысканные и уютные квартиры премиум-класса;
— площадь объекта – 2,6 га, пирс с собственной речкой на территории комплекса;
— полностью закрытая, охраняемая и не доступная для посторонних территория, обеспечивающая полную приватность;
— озелененный двор с многолетними сосновыми деревьями;
— авторский ландшафтный дизайн;
— барбекю зона, терраса у воды, workout зона, тихие зоны отдыха, амфитеатр под открытым небом;
— архитектура, соответствующая современным тенденциям, материалы соответствуют самым высоким стандартам качества;
— фасад из натурального камня и алюминиевых панелей;
— витражные, алюминиевые окна;
— развитая инфраструктура в шаговой доступности;
— школы, детские сады, TEAM University, AKFA University;
— дизайнерские холлы, создающую неповторимую атмосферу и поражающие своей элегантностью;
— тренажёрный зал и комната просвещения только для жителей комплекса;
— квартиры с собственным двориком и террасами.

Имеется рассрочка и ипотека.

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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.

Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.

Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.

Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL

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наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.

Qo'shimcha ravishda

  • Охрана
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Premium sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Monolitik g'isht
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2025
Tugatish variantlari
Tugatish variantlari
Tugallandi
Qavatlar soni
Qavatlar soni
5
Kompleksdagi kvartiralar
Kvartiralar
Maydoni, m²
Narxi m², UZS
Kvartira narxi, UZS
Kvartiralar 1 xona
Maydoni, m² 45.8 – 54.7
Narxi m², UZS 28,63M – 28,96M
Kvartira narxi, UZS 1,33B – 1,57B
Yangi bino joylashgan joy
Mirzo Ulugbek district, O‘zbekiston

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Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
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