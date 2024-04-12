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Дома в Уртачирчикском районе, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Уртачирчикский район, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Уртачирчикский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Район: Ташкентская область   Ориентир: поселок Тинчлик - Количество комнат: 4 - Этажнос…
Цена по запросу
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Агентство
Alliance Estate
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Параметры недвижимости в Уртачирчикском районе, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная