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Жильё в Ургенчском районе, Узбекистан

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Ургенч, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Ургенч, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
ПРОДАЕТСЯ 4/4/4 на ЦУМ Ц-7 ор-р: школа - 110 (Мирабадский район) Комнат: 4 Этаж: 4 Э…
2,09 млрд сум
Квартира 1 спальня в центре города в Ургенч, Узбекистан
Квартира 1 спальня в центре города
Ургенч, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/4
ПРОДАЕТСЯ 2/2/4 СПЕЦ-ПЛАН на Чимкентская ор-р: ЦУМ (Мирабадский район) Комнат: 2 Эта…
2,03 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ургенч, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ургенч, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Цум 3в4/4/4 кирпич  С/уз совмещенный  Мебель +техника (в стадии установки ) Ремонт Авторс…
1,93 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ургенч, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ургенч, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/9
ПРОДАЕТСЯ 1/3/9 на ЦУМ Ц-7 (Мирабадский район) Комнат: 1 Этаж: 3 Этажность: 9 Общая …
1,10 млрд сум

Параметры недвижимости в Ургенчском районе, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная