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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Учтепинском районе, Узбекистан

Коммерческое помещение Удалить
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33 объекта найдено
Коммерческое помещение 130 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 130 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 130 м²
9,08 млн сум
в месяц
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Агентство
Alpha Real Estate Agency
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Русский
Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Этаж 2
12,96 млн сум
в месяц
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Агентство
Future House
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Русский
Коммерческое помещение 3 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 3 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 3 м²
Количество этажей 2
Сдаётся участок под детский сад и офис‼️ Ориентир - Мать и дитя Город - Ташкент Район - Учт…
38,92 млн сум
в месяц
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Агентство
Гарант
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Русский
Коммерческое помещение 57 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 57 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
7,78 млн сум
в месяц
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Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Этаж 1
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Этаж 1
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Этаж 2
12,96 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 680 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 680 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 680 м²
Этаж 1/1
280kv. 3-xona, ofis, Sex(ishlab chiqarish), sklad… uchun. 1kv 50.000 so’mdan. Manzil: Uchtep…
50,000 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
В аренду отдельно стоящее здание в Ташкент, Узбекистан
В аренду отдельно стоящее здание
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 700 м²
Количество этажей 3
Здание в аренду . Отдельно стоящее Помещения подходит под такую сферу деятельности как Клин…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
Kristina Rieltor Estate
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Русский
Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Этаж 1
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 57 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 57 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
7,78 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 1 480 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 480 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 480 м²
Количество этажей 5
Сдается отдельно стоящие здание Адрес: Учтепинский район, массив Изза Общая площадь: 1480…
155,68 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 130 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 130 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 130 м²
9,08 млн сум
в месяц
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Агентство
Future House
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Русский
Коммерческое помещение 3 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 3 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 3 200 м²
Количество этажей 3
Адрес: Учтепинский район Ориентир: 203 школа Общая площадь: 3200мкв Этажность: 3 Этаж: 1…
116,758 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 130 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 130 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 130 м²
9,08 млн сум
в месяц
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Агентство
Modern Home
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Русский
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Аренда под офис $15
194,596 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 250 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 250 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Orientir : Kokcha oq tepa masjid 1-etaj *Joy: 125 m kv *Sharoitlari : Yangi remont, Masjid…
103,785 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 130 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 130 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 130 м²
9,08 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Этаж 2
12,96 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 130 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 130 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 130 м²
9,08 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Этаж 1
6,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 130 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 130 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 130 м²
9,08 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 57 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 57 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
7,78 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Этаж 2
12,96 млн сум
в месяц
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Агентство
Modern Home
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Этаж 1
6,49 млн сум
в месяц
Позвонить
Закрыть
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Агентство
Modern Home
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 57 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 57 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
7,78 млн сум
в месяц
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Агентство
Modern Home
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 1 245 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 245 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 245 м²
Количество этажей 3
Сдаётся отдельно стоящие здание в аренду Адрес : Учтепинский район, ул. Фарход Ориентир: У…
129,73 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 900 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 900 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 900 м²
Этаж 1/2
32,43 млн сум
в месяц
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Fly Homes
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Русский
Коммерческое помещение 2 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 400 м²
Этаж 5
129,731 сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 2 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 200 м²
Количество этажей 4
Сдается в аренду помещение, Адрес: Учтепинский район Ориентир: болница роддом Она бола …
129,731 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский

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