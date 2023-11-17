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Готовый бизнес в Учтепинский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
10
офисы
1
Готовый бизнес В архив
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1 объект найдено
Готовый бизнес в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 344 м²
Количество этажей 3
12,00 млрд сум