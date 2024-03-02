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Дома в Тамдынский район, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Тамдынский район, Узбекистан
Дом 7 комнат
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом 4 сот.7 ком.яшнабадский рай.махалла Бехизор ор-р ресторан Янгиобад :
2,23 млрд сум
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Русский

Параметры недвижимости в Тамдынский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная