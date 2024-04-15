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Квартиры в Туракурганский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ташбулак, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташбулак, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/8
Трехкомнатная квартира с современным ремонтом представляет собой просторное и уютное жилище…
975,000 сум
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Параметры недвижимости в Туракурганский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная