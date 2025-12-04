  1. Realting.uz
Коттеджный поселок Коттеджный городок «DuoHouse»
Коттеджный поселок Коттеджный городок «DuoHouse»
Коттеджный поселок Коттеджный городок «DuoHouse»
Коттеджный поселок Коттеджный городок «DuoHouse»
Коттеджный поселок Коттеджный городок «DuoHouse»
Коттеджный поселок Коттеджный городок «DuoHouse»
Салар, Узбекистан
от
$150,000
Коттеджный городок «DuoHouse» современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Duo House» находится в Кибрайском районе, в 4 км от города Ташкента, на улице Зиекорлар. На территории 1,5 га будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждо…
Застройщик
INNO HOMES
Показать контакты
Застройщик
INNO HOMES
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коттеджный поселок Amir Temur Residence
Коттеджный поселок Amir Temur Residence
Коттеджный поселок Amir Temur Residence
Коттеджный поселок Amir Temur Residence
Коттеджный поселок Amir Temur Residence
Показать все Коттеджный поселок Amir Temur Residence
Коттеджный поселок Amir Temur Residence
Дурмень, Узбекистан
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Amir Temur Residence расположен на территории площадью 10 гектаров и представляет собой современный крытый коттеджный комплекс с европейскими домами. Здесь есть все необходимые удобства для комфортной жизни: детский сад и школа для качественного образования ваших детей, спортивный комплекс, …
Застройщик
ORIENT MEDIA DEVELOPMENT
Показать контакты
Застройщик
ORIENT MEDIA DEVELOPMENT
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Показать все Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Guliston, Узбекистан
Цена по запросу
Коттеджный посёлок Guliston Village коттеджи премиум-класса для красивой и комфортной жизни за городом. Компания ORIENT INVEST ENGINEER представил новый строительный проект на безопасной и экологичной территории для настоящих ценителей качества жизни. Стремительное благоустройство повлек…
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Показать контакты
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Языки общения
Русский
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Коттеджный городок MODERN BUILDINGS  Здесь предложены лучшие проектные решения для домов с гаражом, мансардой и другими архитектурными особенностями. Разработка каждого представленного здесь проекта двухэтажного дома выполнена в строгом соответствии установленным нормам.  Мы предлагаем прос…
Застройщик
MODERN PROJECT BUILDINGS
Показать контакты
Застройщик
MODERN PROJECT BUILDINGS
Языки общения
Русский
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Показать все Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Бекабад, Узбекистан
от
$66,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
? ?янги коттежлар сотуви бошланди шошилинг таклифлар сони чекланган ❗️ ? Майдони: 208 m²  2 сотих ?Хоналар: 8 ?Қаватлар сони: 2 ?Холати: без ремонт Нархи: 66 560$? ( m² 320$ ) Адрес: Бекобод шахар, 3 мкр, (ориентир қариялар уйи ёнида) ?
Агентство
UY BOZOR BEKOBOD
Показать контакты
Агентство
UY BOZOR BEKOBOD
Языки общения
Русский
На карте