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Продажа новых домов в Бекабад, Узбекистан

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Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
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Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Бекабад, Узбекистан
от
$66 000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
? ?янги коттежлар сотуви бошланди шошилинг таклифлар сони чекланган ❗️ ? Майдони: 208 m²  2 сотих ?Хоналар: 8 ?Қаватлар сони: 2 ?Холати: без ремонт Нархи: 66 560$? ( m² 320$ ) Адрес: Бекобод шахар, 3 мкр, (ориентир қариялар уйи ёнида) ?
Агентство
UY BOZOR BEKOBOD
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Агентство
UY BOZOR BEKOBOD
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Oʻzbekcha
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Коттеджный городок MODERN BUILDINGS  Здесь предложены лучшие проектные решения для домов с гаражом, мансардой и другими архитектурными особенностями. Разработка каждого представленного здесь проекта двухэтажного дома выполнена в строгом соответствии установленным нормам.  Мы предлагаем прос…
Застройщик
MODERN PROJECT BUILDINGS
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
MODERN PROJECT BUILDINGS
Языки общения
Русский
На карте