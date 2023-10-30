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Продажа новых домов в Бекабад, Узбекистан

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Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Бекабад, Узбекистан
от
805,27 млн сум
Сдача в: 2024
Агентство: UY BOZOR BEKOBOD
Застройщик: Bekabod Kottedj
🏘 🔽янги коттежлар сотуви бошланди шошилинг таклифлар сони чекланган ❗️ 📐 Майдони: 208 m²  2 сотих 🚪Хоналар: 8 🏢Қаватлар сони: 2 🛠Холати: без ремонт Нархи: 66 560$💸 ( m² 320$ ) Адрес: Бекобод шахар, 3 мкр, (ориентир қариялар уйи ёнида) 📞      