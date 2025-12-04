  1. Realting.uz
Продажа новых домов в Кибрайском районе, Узбекистан

9
Коттеджный поселок Коттеджный городок «DuoHouse»
Салар, Узбекистан
от
$150,000
Коттеджный городок «DuoHouse» современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Duo House» находится в Кибрайском районе, в 4 км от города Ташкента, на улице Зиекорлар. На территории 1,5 га будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждо…
Застройщик
INNO HOMES
Застройщик
INNO HOMES
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коттеджный поселок Amir Temur Residence
Дурмень, Узбекистан
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Amir Temur Residence расположен на территории площадью 10 гектаров и представляет собой современный крытый коттеджный комплекс с европейскими домами. Здесь есть все необходимые удобства для комфортной жизни: детский сад и школа для качественного образования ваших детей, спортивный комплекс, …
Застройщик
ORIENT MEDIA DEVELOPMENT
Застройщик
ORIENT MEDIA DEVELOPMENT
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Guliston, Узбекистан
Цена по запросу
Коттеджный посёлок Guliston Village коттеджи премиум-класса для красивой и комфортной жизни за городом. Компания ORIENT INVEST ENGINEER представил новый строительный проект на безопасной и экологичной территории для настоящих ценителей качества жизни. Стремительное благоустройство повлек…
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Языки общения
Русский
