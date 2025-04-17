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Многоуровневые квартиры в Ташкентской области, Узбекистан

Многоуровневые квартиры Удалить
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЯ ПОД КОММЕРЦИЮ  ■ Район: Мирзо-Улугбекский, Буз 2  О-р Экобазар, Тара…
$58,000
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Агентство
Uzbegim Elite House
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Ташкентской области, Узбекистан

Недорогая
Элитная