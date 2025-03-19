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Коттеджи с гаражом в Сергелийском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Write there is a video Есть видео дома -Площадь жилая 140 м2 -6 комнат -Внутри дома 2 …
$135,000
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Параметры недвижимости в Сергелийском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная