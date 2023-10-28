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Дома в Самарканд, Узбекистан

2 объекта найдено
Дом 15 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением в Самарканд, Узбекистан
Дом 15 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 15
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Реклама № 16 Самарканд шахар Шота Руставели кучаси йул устида иккита ховли бир жойда сотилм…
6,73 млрд сум
Дом 1 комната с кондиционером, с центральным отоплением в Самарканд, Узбекистан
Дом 1 комната с кондиционером, с центральным отоплением
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Реклама № 4 Зудлик билан иккита ховли жой сотилмокда 6-сот аторфи девор дарвоза кадастр б…
367,18 млн сум

Параметры недвижимости в Самарканд, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная