Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Самарканд
  3. Жилая
  4. Квартиры

Квартиры в Самарканд, Узбекистан

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
Продаётся двухкомнатная панельная квартира с функциональной планировкой и просторными комна…
427,399 сум

Параметры недвижимости в Самарканд, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная