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Коммерческая недвижимость в Самаркандский район, Узбекистан

1 объект найдено
Коммерческая в Qorasuv, Узбекистан
Коммерческая
Qorasuv, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
1,21 млн сум