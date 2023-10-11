«Считается, что зарабатывать $1000 на семью, в принципе, неплохо». Жизнь в Ташкенте: цены, зарплаты, плюсы и минусы

Узбекистан сегодня — не только популярное направление для туристов , но и для экспатов. Про регистрацию в Узбекистане, уровень жизни и зарплаты, а также о том, за сколько можно снять жильё в Ташкенте, нам рассказал Никита.

«Зарегистрироваться нужно вскоре после прибытия»

— Мне 30 лет. Я родился в Узбекистане, а после окончания школы в 2012 году переехал в Россию. С апреля 2022 года мы с женой уехали из РФ, и теперь живём в Ташкенте.

Гражданство Узбекистана у меня сохранилось, поэтому мне никаких документов делать не приходится. Супруге каждые полгода оформляем регистрацию, так как она россиянка.

В целом, после прибытия в страну иностранец должен в течение трёх дней получить регистрацию (иначе — штраф). Для россиян с мая 2023 года действует исключение — они должны сделать регистрацию в течение 15 дней пребывания. Если заселяетесь в отель, там всё оформят за вас, а если квартиру — можно попросить владельца сделать вам временную прописку в паспортном столе. На всякий случай, вот сайт Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Республики Узбекистан — Gumiog.uz .

После регистрации можно открывать счета в местных банках. Российские карты тут не работают.

К слову, если будете оформлять местную SIM-карту, смартфон также нужно будет зарегистрировать. В течение месяца нужно получить IMEI устройства (уникальный идентификационный номер).

«Среднего класса в стране, кажется, просто нет»

— Уровень жизни в Узбекистане повышается стремительными темпами — даже за полтора года разница весьма ощутимая. Местные продукты достаточно дешевые и качественные, особенно овощи и фрукты. Мы, в основном, пользуемся доставкой продуктов из местного супермаркета «Корзинка». Примеры цен на продукты:

Молоко 1 л. — около 14,000 сум ($1,15).

Сахар 500 гр. — 15,700 сум ($1,29).

Макароны 400 гр. — около 10,000 сум ($0,82).

Яйца 10 шт. — 21,000 сум ($1,72).

Говядина 1 кг. — порядка 77,000 сум ($6,35).

Рыба Форель Филе — примерно 216,000 сум ($18).

В кафе можно поесть абсолютно по-разному, «вилка цен» огромная: на двоих мы можем потратить и 200,000 сум (около $15), при этом наевшись как следует, а можем и больше миллиона потратить и просто насытиться без переедания.

Проезд в метро стоит примерно 1400 сум ($0,11). Бензин относительно дорогой, но такси дешевое, так как в большинстве своём ездят на газу. Тариф «Комфорт» выходит в среднем от 15,000 до 50,000 сум ($1,24-$4,12), но последняя цифра актуальна, если только ехать в час пик и в другой конец города.

— Зарплаты в стране у всех очень разные, как такого среднего класса в стране, кажется, просто нет. Считается, что зарабатывать $1000 на семью, в принципе, неплохо, а если жить в своей квартире то даже хорошо.

Я работаю руководителем ИТ-проектов в узбекистанской компании. Могу сказать, что сейчас прямо бум образования в этой индустрии, в частности, появилось много ИТ-академий.

По рассказам знакомых, из-за того, что каждый второй молодой человек тут айтишник, зарплаты очень низкие относительно мирового рынка. Те, у кого побольше знаний и хороший уровень английского, работают на аутсорсе на западные компании. В целом, складывается впечатление, что страна пытается развиваться в ИТ, но отстаёт от многих стран лет на 7-10.

Из приятных наблюдений: большинство госуслуг в Узбекистане можно получить онлайн.

Примечание. В Узбекистане есть несколько вариантов для начала бизнеса: можно открыть ИП , получить статус самозанятого или стать резидентом местного ИТ-парка и уплачивать всего 7,5% подоходного налога.

«Арендодатели в Узбекистане отдают предпочтение женатым парам»

— Для оформления аренды в Ташкенте нужен загранпаспорт. Из особенностей местные отдают предпочтение больше тем арендаторам, у кого официально зарегистрирован брак, нежели просто парню с девушкой. Также некоторые религиозные арендодатели согласны принимать кошек, но категорически против собак. Но это, скорее, исключение.

Теперь к ценам. С наплывом релокантов, цены на аренду недвижимости значительно подскочили: мы сейчас снимаем у знакомых в новостройке двухкомнатную квартиру площадью 48 кв.м за $500. До центра отсюда — 30-40 минут пешком. До того как этот ЖК сдался, мы снимали квартиру на окраине за те же $500.

Ищут жилье тут, в основном, либо по рекомендациям знакомых, либо через телеграм-каналы. Их, к слову, заполонили риелторы, которые берут комиссию от 50%-100% арендной платы за один месяц.

Цены на покупку квартиры-новостройки в Узбекистане начинаются от $1000 за 1 кв.м. на стадии котлована. Что интересно, местные жители зачастую выкупают все новостройки почти сразу после старта продаж. Даже не знаю, как им это удается.

«У многих заведений или компаний в Узбекистане нет веб-сайта, но есть телеграм-канал»

— В Узбекистане нам нравится то, что тут вкусно, безопасно и тепло (летом до +47-50 в тени, зимой обычно до −7 −10 ночью).

Ещё из плюсов:

В стране очень лояльное законодательство в плане легализации иностранцев.

Для комфортной жизни в Ташкенте вполне достаточно русского языка (хотя супруга хочет выучить узбекский).

Местные жители дружелюбны и гостеприимны, всегда готовы помочь.

Прием в государственной поликлинике бесплатный для всех. Если не хочется стоять в очереди или нужно сделать что-то серьёзное, можно обратиться в одну из множества частных клиник.

Из сложностей могу отметить необязательность местных: бывает, обо всём договоришься, а в последний момент всё срывается без объяснения причин.

Плюс, интернет в Узбекистане не самый стабильный и не самый скоростной, но для работы его более чем хватает. Для игр уже будет не очень. Многое зависит от провайдера и оборудования, которое стоит в домах: в новостройках всё хорошо, в старых домах — чуть похуже.

Интересный факт: в стране очень популярен телеграм, и у многих заведений или компаний в Узбекистане нет веб-сайта, но есть телеграм-канал.

В целом же, Узбекистан достаточно красивый и аутентичный: тут можно и по древностям погулять, и на природу съездить. За это время мы успели съездить в Самарканд, Бухару, Хиву; посмотрели на остатки Аральского моря, сходили в пару походов в горы, в том числе с ночевкой в палатках. Основное развлечение для местных — снять летом в горах дачу с бассейном и провести так все выходные. Зимой можно съездить в горы покататься на лыжах, есть неплохой горнолыжный курорт.