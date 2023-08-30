В январе-июле 2023 года Республика Узбекистан была довольно популярным направлением для туристов. В этот период более чем 3,68 миллиона иностранцев въехали в эту страну с туристическими целями. А сколько самих узбеков отправилось в другие страны в этот период? 

ТОП-10 стран, из которых иностранцы приезжали в Узбекистан за последние полгода

  1. Таджикистан — 1,15 миллиона человек
  2. Кыргызстан — 912,8 тысячи человек. 
  3. Казахстан — более 879 тысяч.
  4. Россия — 417,400 россиян.
  5. Турция — 58,000 граждан Турции.
  6. Туркменистан — 39,600 граждан Туркменистана.
  7. Южная Корея — 20,200 граждан.
  8. Индия — 20,000 граждан.
  9. Китай — 17,700 человек.
  10. Германия — 14,100 человек.

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А сколько самих узбеков путешествовали в другие страны в этот период? 

Граждане Узбекистана также стремятся исследовать другие страны в качестве туристов: в январе-июне 2023 года таковых было более 2,03 миллионов.

Из них:

  • 1,74 миллиона человек отправились посещать родственников.
  • 248,3 тысячи человек искали возможность отдохнуть и развлечься.
  • 19,5 тысячи человек направились на обучение за границей.
  • 15,3 тысячи человек выбрали зарубежные медицинские учреждения для лечения и восстановления.
  • 6,8 тысячи человек отправились в командировки по служебным обязанностям.