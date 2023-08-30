Больше всего туристов в Узбекистан приезжает из этих десяти стран
30.08.2023, 13:00
В январе-июле 2023 года Республика Узбекистан была довольно популярным направлением для туристов. В этот период более чем 3,68 миллиона иностранцев в эту страну с туристическими целями. А сколько самих узбеков отправилось в другие страны в этот период?
ТОП-10 стран, из которых иностранцы приезжали в Узбекистан за последние полгода
- Таджикистан — 1,15 миллиона человек
- Кыргызстан — 912,8 тысячи человек.
- Казахстан — более 879 тысяч.
- Россия — 417,400 россиян.
- Турция — 58,000 граждан Турции.
- Туркменистан — 39,600 граждан Туркменистана.
- Южная Корея — 20,200 граждан.
- Индия — 20,000 граждан.
- Китай — 17,700 человек.
- Германия — 14,100 человек.
А сколько самих узбеков путешествовали в другие страны в этот период?
Граждане Узбекистана также стремятся исследовать другие страны в качестве туристов: в январе-июне 2023 года таковых более 2,03 миллионов.
Из них:
- 1,74 миллиона человек отправились посещать родственников.
- 248,3 тысячи человек искали возможность отдохнуть и развлечься.
- 19,5 тысячи человек направились на обучение за границей.
- 15,3 тысячи человек выбрали зарубежные медицинские учреждения для лечения и восстановления.
- 6,8 тысячи человек отправились в командировки по служебным обязанностям.