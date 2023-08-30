Больше всего туристов в Узбекистан приезжает из этих десяти стран

В январе-июле 2023 года Республика Узбекистан была довольно популярным направлением для туристов. В этот период более чем 3,68 миллиона иностранцев въехали в эту страну с туристическими целями. А сколько самих узбеков отправилось в другие страны в этот период?

ТОП-10 стран, из которых иностранцы приезжали в Узбекистан за последние полгода

Таджикистан — 1,15 миллиона человек Кыргызстан — 912,8 тысячи человек. Казахстан — более 879 тысяч. Россия — 417,400 россиян. Турция — 58,000 граждан Турции. Туркменистан — 39,600 граждан Туркменистана. Южная Корея — 20,200 граждан. Индия — 20,000 граждан. Китай — 17,700 человек. Германия — 14,100 человек.

А сколько самих узбеков путешествовали в другие страны в этот период?

Граждане Узбекистана также стремятся исследовать другие страны в качестве туристов: в январе-июне 2023 года таковых было более 2,03 миллионов.

Из них: