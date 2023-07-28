Рынок недвижимости Узбекистана в последнее время развивается семимильными шагами: темпы строительства растут, за первые полгода 2023-го года в стране заключили более 130 тысяч сделок. Взяв за основу данные Stat.uz, мы решили проанализировать, как менялись цены на жильё во всех регионах Узбекистана в течение последних трёх лет — с 2020-го по нынешний. 

Содержание:

  1. Ташкент
  2. Наманганская область
  3. Самаркандская область
  4. Андижанская область
  5. Джизакская область
  6. Хорезмская область 
  7. Бухарская область
  8. Кашкадарьинская область
  9. Сурхандарьинская область
  10. Сырдарьинская область
  11. Ферганская область
  12. Навоийская область
  13. Республика Каракалпакстан
  14. Общая картина

Ташкент

Начнем наш обзор с рынка недвижимости Ташкента — столицы Узбекистана.

график с индексом цен на недвижимость в Ташкенте

В Ташкенте ситуация с ценами следующая: их рост в 2022 году сперва перешел в снижение, а в 2023 году цифры снова начали набирать обороты. 

Согласно сервису Numbeo, стоимость квадратного метра в Ташкенте на данный момент варьируется в пределах $600-$1100.

Наманганская область

Переходим к второму по численности населения городу Узбекистана — это Наманган. 

график с индексом цен на недвижимость в Намангане

В данном случае видна явная разница между первичным и вторичным рынком на момент 2020-го года — пока цены на «первичку» активно росли, «вторичка» заметно отставала. Что интересно, в 2023-м году ситуация выглядит в точности да наоборот: теперь быстрее «растет» именно вторичный рынок. 

Стоимость квадратного метра в Намангане на данный момент варьируется в пределах $300-$400.

Самаркандская область

Третий по густонаселенности узбекский город — Самарканд — выделяется на общем фоне. Посмотрим, как именно.

график с индексом цен на недвижимость в Самарканде

Удивительно, но цены на жилье в этом городе росли в 2021 году, а сейчас наоборот снижаются. За квадрат в этом городе сейчас просят примерно $500-$800.

Андижанская область

Теперь посмотрим, как обстоят дела с ценами в культурном центре Узбекистана и по совместительству древнейшему городу в мире — в Андижане (ему более 2500 лет). 

график с индексом цен на недвижимость в Андижане

В Андижане ситуация довольно интересная: если на новостройки цены росли активнее всего в 2022 году (как и в целом по стране), то на вторичку самый большой скачок случился именно в 2021 году. Во втором квартале 2023 года первичный рынок падал, а вторичный, напротив, возрастал (причем, значительно). 

Джизакская область

Как дела с ценами в городе Джизаке, который расположен на трассе между Ташкентом и Самаркандом? Смотрите график ниже. 

график с индексом цен на недвижимость в Джизаке

В этом городе ко второму кварталу 2023 года цены также стали расти — и на новостройки, и на жилье из старого фонда. Стоимость одного квадратного метра в Джизаке сейчас составляет в пределах $300-$500.

Хорезмская область 

На следующем графике видна трехлетняя динамика цен в Хорезмском регионе страны. Через город Хорезм, к слову, когда-то проходил Великий шёлковый путь. 

график с индексом цен на недвижимость в Хорезме

Тут также есть разница в тенденциях на первичном и на вторичном рынках. К примеру, во втором квартале 2023-го цены на новостройки начали снижаться, а на вторичное жилье — расти. 

Бухарская область

Переносимся в древний узбекский город Бухара и смотрим, как там обстоят дела со стоимостью жилья. 

график с индексом цен на недвижимость в Бухаре

На вторичном рынке этого города резкий скачок цен случился немного с опозданием — не в 2022-м, а в начале 2023-го. Первичный же рынок движется довольно стабильно в сторону роста (за исключением заметного падения в первом квартале 2021 года). 

Сейчас 1 кв.м. в Бухаре стоит примерно $200-$400.

Кашкадарьинская область

Кашкадарьинская область, которая разместилась на западном склоне гор Памир, более-менее стабильный регион в отношении цен. Однако нынешний год стал исключением: в первом квартале 2023-го сильно выросли цены на новостройки, во втором они уже идут на спад, а вторичка, наоборот, «растет».

график с индексом цен на недвижимость в Кашкадарье

Сурхандарьинская область

Самый южный регион Узбекистана — Сурхандарьинская область — до 2022 года не отличался особенными скачками цен как на новостройки, так и на вторичку. Однако 2022-й стал переломным, и жилье стало активно дорожать. 

график с индексом цен на недвижимость в Сурхандарье

Сырдарьинская область

Сырдарьинская область считается довольно бедным регионом страны, и из-за отсутствия воды её даже называют «Голодной степью». Посмотрим, как в этом регионе дела с ценами на недвижимость.

график с индексом цен на недвижимость в Сырдарье

Как видим, график довольно неравномерный, однако в 2023-м году цены всё же «пошли вверх». 

Ферганская область

Молодой узбекский город Фергана, который находится в южной части обширной Ферганской долины, нередко называют «городом-садом» из-за повсеместных скверов, парков и аллей. А что там с ценами на жильё?

график с индексом цен на недвижимость в Фергане

Стоимость жилья в Фергане стало сильно расти также только в 2022 году, и в 2023-м эта тенденция продолжается. 

Навоийская область — это крупный промышленный город Узбекистана, где, к примеру, находится Навоинский горно-металлургический комбинат. Цены на жилье в этом регионе, в отличие от многих других, идут на снижение. 

график с индексом цен на недвижимость в Навои

Республика Каракалпакстан

И последний регион Узбекистана, который является суверенной частью этой страны, — Республика Каракалпакстан.

график с индексом цен на недвижимость в Республике Каракалпакстан

Тут заметен ярко-выраженный рост цен в четвертом квартале 2020 года на первичном рынке, и противоположная тенденция — на вторичном. Что касается 2023-го, всё жилье постепенно дорожает.

Общая картина

Вот так выглядит индекс цен на жилье, в целом, по всей Республике Узбекистан. 

график с индексом цен на недвижимость в Республике Узбекистан

Как мы видим, 2020 год был самым стабильным касательно цен. Огромный скачок цен как на первичном рынке страны, так и на вторичном, произошёл в 2022 году. К первому кварталу 2023-го года цены снизились, а ко второму снова наблюдалась тенденция роста. 

Что касается стоимости квадратного метра на данный момент, она составляет от $550 до $1100.