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Аренда квартир и апартаментов на месяц в Сырдарьинская область, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ширин, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ширин, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 20/51
Сдается 2/20/51 Новостройка Nest one от Murat Bildings Имеется все для комфортного прожив…
Цена по запросу
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Агентство
Guzal Real Estate
Языки общения
Русский
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