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Квартиры в новостройках в Паст Даргамский район, Узбекистан

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Многоквартирный жилой дом ЖК Мотид Корасув
Многоквартирный жилой дом ЖК Мотид Корасув
Многоквартирный жилой дом ЖК Мотид Корасув
Многоквартирный жилой дом ЖК Мотид Корасув
Многоквартирный жилой дом ЖК Мотид Корасув
Многоквартирный жилой дом ЖК Мотид Корасув
Многоквартирный жилой дом ЖК Мотид Корасув
Карасу, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Добро пожаловать в «BOSH DARXON TEMIR BETON» —  строительную компанию Самарканда, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность.  Уникальный жилой комплекс расположен на территории города Самарканда массива Корасув. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созда…
Застройщик
BOSH DARXON TEMIR BETON
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Застройщик
BOSH DARXON TEMIR BETON
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Ulug’ House Residence
Джума, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК Ulug’; House Residence   Новый жилой комплекс «Ulug’; House Residence» предлагает жилье премиум-класса, построенное из лучших материалов по современным технологиям. 13 и 16 этажный дом с роскошным лобби и уютный двор с фонтанами на территории, обеспечивают все условия для безопасног…
Застройщик
Ulug’ House Residence
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Ulug’ House Residence
Языки общения
Русский
На карте