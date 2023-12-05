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Коммерческая недвижимость в Паст Даргомский район, Узбекистан

1 объект найдено
Коммерческая в Паст Даргомский район, Узбекистан
Коммерческая
Паст Даргомский район, Узбекистан
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
Готовый арендный бизнес!! Помещение продается с арендатором! Торговое помещение, в жилом г…
390,000 сум
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