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Квартиры в Алтынкульский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Алтинкул, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Алтинкул, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Продаётся уютная 2-комнатная квартира на пятом этаже пятиэтажного дома по ориентиру: Согдиа…
431,079 сум
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Параметры недвижимости в Алтынкульский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная