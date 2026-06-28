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Жилье в Алтынкульский район, Узбекистан

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квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Мирабад, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Мирабад, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 5/15
Адрес: Мирабадский район, ул.Фаргона йули, ор-р: мечеть Ислом ота, Уз БУМ . Кол-во комнат: 3…
$95,000
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West End Consulting
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Квартира 2 комнаты в Мирабад, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Мирабад, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 9/9
Адрес: Яшнабадский район, Ташсельмаш, ориентир парк Ашхабад. Комнат: 2 Этаж: 9 из 9 Площадь…
$65,000
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West End Consulting
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Дом 5 комнат в Мирабад, Узбекистан
Дом 5 комнат
Мирабад, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
#Мирабад #Госпиталка #ММирабад #ПодЗастроку - Ор-р Отель - Фасад - 17м×18м угловой - Соток…
$289,999
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Baht Residence
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Квартира 4 комнаты в Мирабад, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Мирабад, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
#Мирабадский район Улица Фидокор (чехов) Ор-р BON kafe 3*4/4/4 Общ. пл. 70м2 Балкон 2х6…
$137,000
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Baht Residence
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Параметры недвижимости в Алтынкульский район, Узбекистан

Недорогая
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