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Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
25 000 м²
1/1
1,23 млрд сум
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Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922
[email protected]
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
25 000 м²
1/1
1,23 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922
[email protected]
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
25 000 м²
1/1
1,23 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433
[email protected]
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
25 000 м²
1/1
1,23 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения: Русский
+998971343233
[email protected]
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
25 000 м²
1/1
1,23 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения: Русский
+998935133233
[email protected]
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
25 000 м²
1/1
1,23 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Modern Home
Языки общения: Русский
+998934663233
[email protected]
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