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Производственные здания в Алмазарский район, Узбекистан

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6 объектов найдено
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Площадь 25 000 м²
Этаж 1/1
1,23 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Площадь 25 000 м²
Этаж 1/1
1,23 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
+998977787922 [email protected]
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Площадь 25 000 м²
Этаж 1/1
1,23 млрд сум
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Площадь 25 000 м²
Этаж 1/1
1,23 млрд сум
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Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения: Русский
+998971343233 [email protected]
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Площадь 25 000 м²
Этаж 1/1
1,23 млрд сум
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Агентство
Future House
Языки общения: Русский
+998935133233 [email protected]
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Производство с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Площадь 25 000 м²
Этаж 1/1
1,23 млрд сум
Позвонить
Закрыть
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Агентство
Modern Home
Языки общения: Русский
+998934663233 [email protected]