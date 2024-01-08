Не так давно мы уже поднимали здесь весьма актуальную тему, а именно лимитирование расхода электричества нашими согражданами. Не так уж много времени минуло с момента публикации этого материала, как настало время вернуться к вопросу. Дело в том, что Минэнерго объявило о снятии ограничений к вящей радости пользователей, но оказалось, что и тут не все слава Богу.

Напомним, что с 1-го ноября ушедшего года «smart» — счетчики автоматически отключали свет, едва количество потребленной энергии равнялось 10-15 кВт. Это вызвало ожидаемо негативный резонанс среди пользователей и, видимо, Министерство энергетики решило сделать некоторые послабления. Но как сообщает само ведомство, это привело к увеличению количества аварий в электросети. Так что теперь ведутся работы по совершенствованию ПО (программного обеспечения — ред.) счетчиков. Как сообщают СМИ, государственный орган признал, что слегка дал маху, введя в действие автоматику. Она-де, нуждается в доработке. Что ж, как говорится, и на том спасибо. Но вот теперь приходится бороться с поломками в электросети. Оказывается ЛЭП и подстанции частенько не справляются со свалившимися на них нагрузками, которые зачастую превышают их проектную мощность. При этом специалисты Минэнерго недоумевают по поводу того, откуда берутся такие мощности. По их словам, для того, чтобы потребить лимит в 15 кВт\ч, необходима работа 6 холодильников или 3 кондиционеров мощностью в 1,5 кВт, плюс 3 электродуховки. Для сравнения, 3 телевизора плюс 20 ламп накаливания потребляют всего только 2 кВт\ч. Так что население может облегченно выдохнуть — 15 киловатт-часов должно хватить за глаза. Тем не менее представители ведомства заверяют, что в настоящее время программная «начинка» смарт-счетчиков проходит необходимую доработку. Что ж, надеемся, что это принесет ожидаемые положительные плоды.