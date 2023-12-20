Как известно из СМИ, с 1 ноября уходящего 2023 года в Узбекистане введено ограничение на использование электроэнергии. Допустимый лимит составил 10кВт/ч. А при превышении этого порога электроснабжение автоматически отключается. С этим малоприятным фактом уже пришлось столкнуться многим ташкентцам, причем в основном владельцам трехфазных приборов учета.

Примечательно то, что отключение электричества теперь происходит без визита контролера «Энергосбыта» а выполняется автоматически при помощи так называемого «умного» — или «smart»-счетчика. Данное нововведение вызвало у населения весьма неоднозначную реакцию. Если одни отнеслись к нему в целом положительно, то другие выразили недовольство. И в общем-то их легко понять: с наступлением зимних холодов многие принялись включать электрообогреватели, а это — вещь весьма и весьма энергоемкая. Вот и улетают, в прямом смысле в атмосферу, оплаченные киловатт-часы. А как только достигается предельное значение, счетчик просто «обрезает» подачу энергии. И договориться с бездушным прибором не получается. Более того, многие граждане отмечают, что иногда отключение может произойти и тогда, когда на счетчике отображается цифра всего лишь в 5 киловатт-часов. В ответ на подобные жалобы гражданам советуют не пользоваться излишне мощными электроприборами. Другой причиной подобных отключений, как ни странно, является изначально низкое напряжение в электросети. Диспетчерская служба объясняет это явление тем, что здесь в действие вступает закон Ома. Говоря простыми словами, чем ниже напряжение в сети, тем выше сила тока, вследствие чего и происходит срабатывание прибора. А для повторного подключения необходимо позвонить (а лучше явиться лично) в РЭС. Но даже если там удастся оперативно решить проблему, то потраченное время вам никто не вернет. Что весьма прискорбно.

При этом следует отметить, что хотя описанная ситуация стала весьма нередкой, официальных комментариев РЭС по этому поводу не последовало до сих пор. Единственное, что известно со слов представителей организации — то, что ограничения установлены во избежание аварий в энергосистеме. Впрочем ими уточняется, что «порог» энергопотребления был на некоторое время отменен, чтобы не создавать неудобств гражданам в условиях холодов. Хотя, пресс-секретарь Минэнерго Хасан Тошхужаев отметил, что 15 киловатт-часов — это довольно много. Такого количества энергии достаточно для одновременной работы, например, 6 холодильников или 3 электродуховок. Остается только гадать, чем именно так перегружают сеть отдельные граждане.