Рынок недвижимости Узбекистана сейчас буквально на «взлете». Причем, спрос формируется как внутри страны, так и вовне. Кто покупает жилье в Узбекистане чаще всего? Какой сейчас уровень цен на недвижимость в этой стране? Какие возможности появляются у иностранцев, которые инвестируют в недвижимость Узбекистана? Ответы читайте в нашем материале.

«20 лет в стране практически не строили жилья»

Спрос на недвижимость в Узбекистане в этом году растет буквально каждый месяц. Например, с июля по август 2022-го продажи жилья выросли на 30%. Во-первых, в стране сильно увеличились объемы ипотечного кредитования, а во-вторых рынок вызывает все больший интерес среди иностранцев. Подробности об актуальной ситуации и активности на рынке недвижимости Узбекистана нам рассказал генеральный директор Orient Group Андрей Сафронюк.

— Главная особенность рынка недвижимости Узбекистана — это его интенсивный рост. Дело в том, что почти 20 лет в стране практически не строили жилья, поэтому сформировался естественный отложенный внутренний спрос, который сейчас активно реализуется. При этом объем предложения на рынке пока не позволяет полностью закрыть весь спрос: в Узбекистане на человека приходится 20 кв. м, тогда как в развитых странах это 30 кв. м на человека.

Чтобы рассказать о динамике цен на жилье, возьмем для примера столицу Узбекистана, Ташкент. С начала 2022 года цены на первичном рынке там выросли на 7−9%, на вторичном — на 6,7%. Для сравнения: за 2021 год суммарный рос цен по новостройкам составил 2,1%, на «вторичке» — 5,6%; а в 2020 году цены на новое жилье увеличились на 0,4%, на вторичное — на 1,1%. (По данным из открытых источников, сейчас купить квартиру в спальном районе города можно за 680 долларов/1 кв.м., в центре — за 1060 долларов/1 кв.м — прим. авт.).

В Ташкенте основной объем приходится на классы «бизнес» и «элит». С начала 2021 года структура предложения не менялась. Застройщики по-прежнему менее охотно выводят на рынок комфорт-класс. В сегменте недорого жилья в Ташкенте спрос значительно превышает предложение. Он активно увеличивается за счет миграции из областей в столицу, роста рождаемости и доходов, государственных ипотечных программ.

Повышенным спросом пользуется рынок арендного жилья. Особенно это касается опять же столицы, куда едут много иностранных граждан, а также студентов и рабочих со всей страны. Это связано с приходом новых брендов в Узбекистан и, соответственно, появлением новых рабочих мест.

Пассивная доходность от сдачи в аренду варьируется от 10 до 15% годовых. Высокие арендные ставки в Ташкенте позволяют инвестору окупить затраты на покупку квартиры в течение 5−6 лет.

«Страна может стать хорошей альтернативой привычным европейским курортам»

— Иностранцы в 2022-м году покупать недвижимость в Узбекистане стали чаще, особенно россияне: с начала этого года с их стороны спрос вырос на 30% (по сравнению с 2021-м). Чаще всего россияне покупают студии, 1-комнатные квартиры площадью от 25 кв. м или 3-комнатные до 60 кв. м с отделкой в проектах комфорт-класса. Средний бюджет таких сделок — 50,000 долларов.

Не секрет, что многие граждане России приезжают в Узбекистан, чтобы открыть карты и счета, и при этом посещают основные достопримечательности. После этого, им становится интересно, как можно инвестировать и/или эмигрировать в нашу страну, и зачастую они решают купить здесь жилье — не только для заработка, но и в качестве запасного аэродрома. Кстати, кроме россиян, активно покупают жилье в Узбекистане и выходцы из стран Ближнего Востока.

На заметку. Граждане 111 стран, которые приобрели недвижимость в Узбекистане, могут получить вид на жительство в этой стране. Эта программа действует с 2019 года, а с 1 мая 2022 года минимальная стоимость покупки жилья в новостройках Ташкента и Ташкентской области для получения ВНЖ снизилась до 300,000 долларов.

Также с недавнего времени у иностранцев стало еще больше возможностей: с 1 мая 2022 года иностранные граждане могут инвестировать в строящуюся недвижимость (за исключением земельных участков) в Узбекистане по упрощенным правилам. Перечень объектов при этом будет утверждать правительство. Как следует из указа президента Узбекистана, для этого не требуется получения ВНЖ в республике, а ставка НДФЛ для россиян стала такая же, как для узбекистанцев (12%).

Говоря о привлекательности страны, нельзя забывать, что в Узбекистане комфортный климат, и это всегда подкупало иностранцев (в том числе инвесторов и бизнесменов). Конечно, и туризм в стране развивается очень активно. Во-первых, здесь чистейший воздух и родниковые воды. Во-вторых, у нас немало исторических мест, появляются новые горнолыжные и оздоровительные курорты. Например, горы Чимган вновь становятся популярным направлением, а в часе езды от Ташкента находятся курорты Бостанлыкского района. Также среди мест притяжения — Чарвакское водохранилище в отрогах Чаткала и Тянь-Шаня. То есть, страна вполне может стать хорошей альтернативой привычным европейским курортам — как для отдыхающих, так и для покупателей жилья.