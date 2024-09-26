Словно ожившие иллюстрации восточных сказок выглядят города в Узбекистане, где гармонично смешиваются древние памятники архитектуры с национальным колоритом и современной инфраструктурой. Посетить Узбекистан – это окунуться в атмосферу Востока, узнать местную культуру, отведать удивительные блюда восточной кухни.

Туристы из разных стран регулярно приезжают в эту удивительную страну, чтобы увидеть величественные мечети, медресе и дворцы, познакомиться с узбекскими традициями и бытом. Из статьи вы узнаете, что посетить в Узбекистане и какие места посмотреть, чтобы проникнуться национальным колоритом.

В какое время года лучше ехать в Узбекистан

Страна прекрасна в любое время года: и зимой, и летом. Но лучшее время для поездки в Узбекистан – это весна и осень, когда нет летнего зноя и зимней сырости. Мягкий весенний и осенний климат с комфортной температурой 15-20 0С идеально подходит для долгих прогулок по живописным улицам древних городов Узбекистана.

При планировании туристической поездки в Узбекистан важно учитывать, что летом температура часто достигает выше 40 0С, особенно в южных и центральных районах. Однако, если планируете отправиться в северную часть страны, например, Ургенч и Хиву, то летняя поездка может быть комфортной.

Куда поехать в Узбекистане – лучшие города для посещения туристами

Если планируете путешествие, включите в маршрут интересные туристические города Узбекистана. В каждом из них вас ждут уникальные достопримечательности, увлекательные прогулки, восточное гостеприимство, вкусные блюда национальной кухни. Вы сможете побывать в местах, где когда-то пролегал Великий шелковый путь, познакомиться с многовековыми традициями. В каждом городе вас ждут захватывающие истории и удивительные архитектурные ансамбли, которые помогают прочувствовать дух этой древней страны.

Ташкент

Столицу и крупнейший город Узбекистана Ташкент можно отнести к современным мегаполисам с удобной инфраструктурой, торговыми центрами, парками, небоскребами. Но также это город с более 2000-летней историей. Хотя Ташкент неоднократно разрушали землетрясения и военные конфликты, каждый раз его отстраивали заново и воссоздавали древние сооружения. Самое комфортное время, когда лучше ехать в Ташкент, – конец апреля и май. В этот период весь город утопает в зелени и цветах, погода стоит сухая и достаточно теплая, но еще не жарко.

Первое, что можно посмотреть в Узбекистане, когда приедете в Ташкент, – это комплекс Хаст-Имам, где хранится знаменитый Коран Усмана, который считается одной из самых древних и ценных исламских рукописей. Здесь же находятся медресе Барак-хана, мечеть Тилля-Шейх, мавзолей Каффаля Шаши – святые места, привлекающие паломников мусульман.

Одно из колоритных и интересных мест Узбекистана также находится в Ташкенте. Это восточный базар Чорсу, где можно купить сухофрукты и пряности, попробовать блюда местной кухни, приобрести на подарки сувениры, в том числе знаменитые узбекские ковры и изделия из керамики. В городе много парков и скверов, музеев, есть театр оперы и балета, который славится великолепными постановками.

Фергана

Окруженная горами Фергана расположена в долине, поэтому местный климат мягкий без сильных ветров и резких перепадов температур. Одна из главных причин посетить Фергану – это полюбоваться цветущими садами и зелеными массивами. Крупнейший парк города, названный в честь средневекового ученого и астронома Ахмада аль-Фаргани, – популярное место отдыха, где можно прогуляться по тенистым аллеям и насладиться видом на фонтаны и скульптуры.

Фергана достаточно молодая. Город был основан в 1876 г. российским генералом. В Фергане не так много исторических памятников. Настоящее богатство региона – это Ферганская долина, плодородные земли которой славятся сельскохозяйственными продуктами, хлопком, виноградом, абрикосами. Здесь также находится центр шелководства, и туристы могут посетить местные мастерские, где изготавливаются ткани из натурального шелка.

Коканд

Древний город, основанный в X веке, расположен в Ферганской долине в предгорье Тянь-Шаня. Старинный городок был важным узлом Великого шелкового пути и столицей одного из крупнейших государств Средней Азии до XIX века – Кокандского ханства.

Туристов интересует величественный дворец последнего Кокандского правителя – Худаяр-хана. Дворцовый комплекс считается одним из лучших образцов исламской архитектуры Центральной Азии. Дворец состоит из огромных залов, украшенных резными потолками, цветными витражами, керамической плиткой с традиционными узорами. Также в старой части сохранились старинные мечети, действующие медресе.

Еще Коканд считается городком ремесленников. Туристы привозят из Коканда текстиль с национальным орнаментом, шелковые шарфы, палантины, покрывала, ковры ручной работы. Местные мастера изготавливают уникальные шкатулки с резьбой по дереву. Традиционные кокандские кувшины, тарелки, чаши с яркими национальными узорами и насыщенными цветами могут стать прекрасным подарком из Узбекистана.

Наманган

Еще один город из Ферганской долины – Наманган, тоже относится к одному из любимейших мест у туристов. Исторические достопримечательности и уникальная атмосфера города гармонично сочетают в себе древние традиции с современной жизнью. Название города связано с добычей соли, которая велась в этих местах в древние времена. Как и Фергана, Наманган входил в Кокандское царство и был частью Великого шелкового пути.

В архитектуре Намангана преобладают медресе и мечети с башнями, резными деревянными деталями и характерными элементами исламского декора, дома, обложенные керамической плиткой с национальными узорами. В центре расположен крупнейший ботанический сад Центральной Азии, основанный в 1932 году, где собраны тысячи видов местных и редких растений.

Андижан

Рядом с границей Кыргызстана в Ферганской долине находится древний узбекский город Андижан. Больше всего туристов привлекает живописная природа, где пальмы соседствуют с пихтами и можжевельником, а фруктовые сады – с декоративными деревьями.

Андижан знаменит тем, что считается родиной полководца Бобура, который основал Империю Великих Монголов в Индии. Хотя древних построек со времен рождения национального героя не сохранилось, главные достопримечательности Андижана связаны с Бобуром.

В пригороде находится мемориальный парк, названный в честь великого полководца, куда была привезена земля с могилы Бобура. В парке расположен небольшой музей, посвященный выдающемуся историческому деятелю. В музее хранятся рукописи, книги и предметы быта, связанные с жизнью Бобура.

Туристам в Андижане также рекомендуется посетить один из самых колоритных базаров в Ферганской долине. На базаре продаются свежие фрукты и овощи, узбекские лепешки из тандыра, специи, изделия местных ремесленников и сувениры ручной работы.

Шахрисабз

К югу от Самарканда в предгорьях Гиссарского хребта расположился зеленый город, что в переводе с персидского языка и означает Шахрисабз. Город в первую очередь связывают с именем великого полководца Тимура (Тамерлана). Именно здесь родился Тамерлан и сделал Шахрисабз своей резиденцией, чем возвысил его до уровня культурного и политического центра.

Несмотря на то, что городок небольшой, ОЭС (организация экономического сотрудничества) в прошлом году его выбрала туристической столицей. И в Шахрисабзе действительно есть на что посмотреть в Узбекистане. Главная достопримечательность Шахрисабза – руины дворца Ак-Сарай, построенного по приказу Тамерлана в конце XIV века. Хотя до наших дней сохранились лишь руины, остатки портала дворца поражают монументальностью. Высота сохранившейся части достигает 38 метров, а на стенах можно увидеть фрагменты надписей, прославляющих Тимура.

Исторический центр Шахрисабза был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. Это уникальный ансамбль средневековой архитектуры с мечетями, мавзолеями, дворцами, фрагментами старинных крепостных стен и ворот. Прогулка по древним улицам помогает туристам ощутить атмосферу прошлого и увидеть, как история сочетается с современной жизнью.

Бухара

Лучшее, что есть в Узбекистане, – это Бухара, которая является одним из самых старинных восточных городов, с историей, насчитывающей более 2500 лет. Гуляя по уникальному историческому центру Бухары, туристы могут увидеть сотни памятников старины.

Самые известные достопримечательности Бухары:

мавзолей правителя династии саманидов Исмаила Самани;

комплекс Пои-Калян, состоящий из минарета и мечети Калян;

древняя цитадель Арк;

медресе Мири-Араб;

архитектурный ансамбль Ляби-Хауз;

мавзолей Чашма Аюб;

медресе Абдуллазиз-хана.

Ощутить колорит восточной торговли можно на бухарских базарах. На крытых рынках Бухары под куполом вперемешку продают местные продукты, свежие и консервированные фрукты, мед и национальную выпечку, изделия ремесленников и ковры ручного ткачества, шелковые платки и традиционную одежду, драгоценности и бижутерию.

Самарканд

Это самый красивый город Узбекистана. Главные исторические памятники, такие как площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, медресе Улугбека, мечеть Биби-Ханум, обсерватория Улугбека, считаются шедеврами исламской архитектуры и яркими примерами искусства Тимуридов.

Многие здания украшены голубой мозаикой, резьбой по дереву и камню, традиционными азиатскими узорами. Город славится и гастрономическими традициями. Самаркандский плов считается одним из лучших в Узбекистане, его рецепт передается из поколения в поколение. Местная кухня богата ароматами пряностей, свежих овощей и сухофруктов, что делает ее одной из самых вкусных и разнообразных в стране.

Ургенч

Тесно связаны история и архитектурные памятники города с Хорезмом в Узбекистане – древним государством Центральной Азии. Современный Ургенч – относительно молодой город. Сначала в устье Амударьи на территории Туркмении образовался город Куня-Ургенч, который был столицей Хорезмского царства и торговым центром на Шелковом пути. Однако из-за изменения русла реки и разрушительных набегов монголов город пришел в упадок. И в середине XIX века на нынешнем месте основали новый Ургенч.

В городе нет древних архитектурных памятников, но много современных мечетей и медресе, парков и скверов. В центре установлен памятник великому узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои. Для туристов Ургенч еще привлекателен как транспортный узел. Через Ургенч проходят железнодорожные и автомобильные маршруты, в городе есть международный аэропорт.

Хива

Последняя столица Хорезмского царства – настоящий исторический музей под открытым небом. Одно из самых сохранившихся средневековых городских поселений в Центральной Азии внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Хиву ежегодно приезжает больше туристов, чем в другие города Узбекистана, чтобы погрузиться в атмосферу древнего Востока, где каждый уголок хранит следы многовековой истории.

Посуточная аренда жилья в Узбекистане

Туристы могут во время планирования путешествия снять квартиру или дом на сутки в любом городе Узбекистана. Стоимость аренды зависит от местности, площади и типа жилья, сезона. Например, в Ташкенте краткосрочная аренда квартиры на сутки обойдется примерно в 50-100 долларов, в Самарканде – от 25 долларов. А в небольших городах, таких как Ургенч или Коканд, цены еще ниже – от 15 долларов. С помощью Realting.uz можно быстро найти жилье для комфортного пребывания в любой точке Узбекистана.

Страна с богатейшей историей и уникальными древними городами впечатлит каждого путешественника. От современного Ташкента до древних Самарканда и Хивы, туристам открывается возможность прикоснуться к культурному наследию прошлого и насладиться великолепием восточной архитектуры. Независимо от времени года, поездка в Узбекистан оставит незабываемые впечатления и подарит уникальный опыт.