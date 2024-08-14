Ташкент – привлекательный город для туристов. Но перед поездкой сюда следует позаботиться о месте для ночлега. Столица Узбекистана впечатляет размерами, включая в себя сразу 12 районов. Realting.uz рассказывает о том, где остановиться в Ташкенте с учетом личных предпочтений.

Где в Ташкенте развлечения

Вообще, Ташкент условно делят на две части: Новый и Старый город. Сразу нужно подчеркнуть, молодежь предпочитает современные зоны. В исторической части обычно селятся люди, которые ценят уют и покой. А это значит, что им доступны интеллектуальные и полезные развлечения:

знакомство с музейными экспозициями;

осмотр и любование историческими памятниками;

неспешные прогулки.

Красивые места Ташкента особенно популярны среди туристов старшего возраста. Они оценят живописные парки.

Основная масса молодежи предпочитает останавливаться поближе к шумным развлечениям. В этом случае подходят центральные районы. Аренда квартиры на сутки здесь довольно привлекательна для туристов.

Эксперт советует арендовать жилье в радиусе 2 км от площади Амира Темура. Именно здесь сосредоточены достопримечательности и объекты, где можно провести время с удовольствием.

Самыми известными красотами этой локации считаются:

канал Анхор;

музей Темуридов;

театр Навои;

музей искусств.

На территории располагаются парки. Тут можно культурно отдохнуть. Ребенку также будет интересно. В теплое время года здесь устанавливают аттракционы.

Ну а вечер можно скоротать в кафе и познакомиться с национальной кухней. Популярностью пользуется ресторан «Огни Ташкента». Здесь подают межнациональную кухню, но в меню есть и узбекские изыски.

Большинство приезжих, знакомых с особенностями города, стремятся арендовать квартиру в районе под названием Ц1. Это самая современная часть столицы Узбекистана. Но если вас не привлекает суета, ищете более тихое место, то изучите другие предложения.

Поклонники тусовок останавливаются в Мирабадском районе. Это модное место. Здесь выбирают аренду квартиры те, кто приехал за ночными приключениями.

Универсальный вариант: аренда квартиры на улицах Тараса Шевченко. Достопримечательностей здесь немного. Но они с лихвой компенсируются обилием кафе, баров и клубов, например, заведение под названием «Queens». Здесь можно потанцевать и выпить бокал хорошего коктейля.

Вообще, юго-восток Ташкента считается более современным. Тут много развлечений и удовольствий. Обязателен к посещению местный аквапарк, где будет интересно и взрослым, и детям. Идеальная альтернатива отдыху на море.

А в парке Анхор расположено самое большое колесо Обозрения в Средней Азии. Высота конструкции – 72 метра. Рядом много новостроек. Здесь можно арендовать квартиру на короткий или длительный срок, а также, если будет желание переехать, то и купить квартиру по доступной цене.

Старый город расположен на северо-западе. Это тихая часть Ташкента. Все районы считаются экологически чистыми и спокойными. Правда, любителям ночных приключений тут будет немного скучно.

Тихие и спокойные районы Ташкента

Из того, что посмотреть в Ташкенте, следует выделить и достопримечательности, расположенные вдали от центра. Славой пользуется район Эски Шахар. Это начало Старого города, где много исторических памятников:

базар Чорсу;

Хаст Имам;

комплекс мечетей;

старинные медресе;

краеведческие музеи.

Если вы не знаете, что посмотреть в Ташкенте из популярных мест, отправляйтесь к телебашне. До объекта можно просто добраться на такси. Не стоит забывать и о возможности посетить японский сад.

Спальные районы радуют чистотой и уютом. Здесь нет шума и суеты. Однако все нужды удастся удовлетворить, не выезжая в центр. Например, в Яккасарайском районе находится знаменитая Академия Художеств.

В каких районах дешево и приятно жить туристу

Достопримечательности Ташкента известны на весь мир. Прежде всего, это религиозные и исторические памятники. Но туристы должны знать: проживание рядом с популярными объектами обходится дороже.

Сэкономить на путешествии поможет дешевая аренда квартиры. Рассмотрите Чиланзарский район. Здесь много зеленых зон, есть магазины и детские площадки, где понравится ребенку. Обязательно посетите:

Аллею Литераторов;

парк развлечений «Магик Сити»;

торгово-развлекательный центр.

Как вариант, можно рассмотреть аренду жилья в Юнусабадском районе. Это тихое и спокойное место. Среди достопримечательностей эти нужно посмотреть обязательно:

Ташкентский Бродвей;

зоопарк;

музей Астронавтов.

Многие туристы арендуют в этом районе жилье из-за обилия торговых точек. Всегда можно купить недорогие продукты и памятные сувениры для близких.

Самые дешевые районы в Ташкенте: Алмазарский, Бектемирский и Учтепинский. Они расположены на окраине. Но здесь мало русскоязычных людей и нет развлечений.

Совет: чтобы не зависеть от расписания наземного транспорта и сэкономить на такси, возьмите квартиру в аренду рядом со станциями метро. Это самый удобный способ передвижения по Ташкенту.

Где жить опасно

Многие туристы думают, что снять жилье в Ташкенте, можно только в престижном районе. И они ошибаются. Проживание на окраине станет выгодным решением проблемы с ночлегом.

Не стоит думать, что тут опасно. Ташкент – спокойный город. Местные жители гостеприимны и радушны. Они всегда рады приезжим.

Конечно, не стоит гулять в одиночку поздним вечером или посещать злачные места. Следует уважать чужие традиции, не провоцировать окружающих на конфликты. Жить в Ташкенте не опасно. Районов с криминогенной обстановкой тут нет.

В какой районе лучше жить постоянно

Многие люди выбирают Ташкент в качестве города для постоянного проживания. И они поступают мудро. Столица Узбекистана процветает, здесь масса возможностей для бизнеса.

При выборе района для постоянного места жительства следует учитывать несколько факторов, а именно:

инфраструктуру (наличие школ, садов, поликлиник, и т.д.);

расположение транспортных путей:

основной контингент (молодежь, лица среднего возраста, пожилые).

Так, к примеру, Старый город выбирают люди старшего возраста. Тут тихо и спокойно, есть парки для прогулок, детские площадки, магазины. Здесь понравится верующим: действуют средневековые мечети.

А вот людям энергичным и активным лучше выбрать центральные районы. Андрей Садыков рекомендует обратить внимание на жилой комплекс Дархан. Он находится рядом с известной площадью Амира Темура. Место будет удобно семьям с детьми: престижные школы и сады работают именно здесь.

Таким образом, в Ташкенте можно найти недорогую квартиру как в спальном, так и центральном районе. Главное, при выборе учесть собственные предпочтения.

Кроме того, важно учесть и временные границы. Так, если вы не планируете задерживаться в Ташкенте надолго, но хотите познакомиться с его колоритом, выбирайте центр. Для постоянного проживания лучше арендовать квартиру в спальном районе.