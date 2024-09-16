Realting Central Asia с гордостью сообщает о своём первом дне рождения! За этот короткий, но насыщенный период специализированная площадка зарекомендовала себя как важный инструмент для пользователей, заинтересованных в жилье или арендной недвижимости.

Достижения Realting.uz за 12 месяцев

Компания Realting.uz за год добилась значительных успехов, укрепив свою позицию на рынке недвижимости Узбекистана и став ведущей онлайн-платформой в этой сфере.

Рост популярности платформы. Realting.uz стала одной из самых посещаемых платформ по недвижимости в стране, привлекая тысячи пользователей, как среди покупателей, так и среди профессиональных игроков рынка – агентств недвижимости и застройщиков. Широкая база объектов недвижимости. Платформа значительно расширила свою базу данных, предложив пользователям более 40 000 объектов недвижимости на первичном и вторичном рынках. Эти данные включают как квартиры и дома, так и коммерческую недвижимость. Сотрудничество с крупнейшими застройщиками. Реализованы партнерства с ведущими девелоперами Узбекистана, что позволило платформе предложить пользователям доступ к актуальным предложениям по новостройкам напрямую от застройщиков, что повышает доверие и прозрачность рынка. Сегодня это самая большая и актуальная база застройщиков и объектов новостроек в стране. Инновационные решения. За последний год Realting.uz активно развивала технологические решения, направленные на улучшение пользовательского опыта. Интеграция виртуальных туров, улучшенная система фильтрации объектов и удобные инструменты для взаимодействия с риелторами сделали поиск и покупку недвижимости проще и удобнее. Международная интеграция. Будучи частью международной платформы Realting.com, Realting.uz способствовала привлечению иностранного интереса к рынку недвижимости Узбекистана, создавая новые возможности для иностранных инвесторов и покупателей. Образовательные и информационные проекты. За год компания провела несколько образовательных мероприятий и вебинаров для риелторов и покупателей, что способствовало повышению финансовой грамотности на рынке недвижимости. Рост доверия со стороны профессионалов. Платформа стала надежным партнером для риелторов и агентств недвижимости, которые активно используют ее как канал для продвижения своих объектов, благодаря высокому уровню доверия и прозрачным условиям сотрудничества.

Компания активно сотрудничает со СМИ, обеспечивая регулярное присутствие на рынке информационного контента. В штате компании работают профессиональные журналисты, которые создают качественные материалы на темы недвижимости, экономики и финансов. Постоянные публикации выходят как на внутреннем ресурсе Realting.uz, так и на десятках внешних площадок Узбекистана, что позволяет охватить широкую аудиторию.

Платформа регулярно публикует актуальные новости о рынке недвижимости, аналитические обзоры, экспертные статьи и гайды для покупателей и инвесторов. Эти материалы помогают пользователям лучше ориентироваться в динамике цен, тенденциях рынка и юридических аспектах покупки недвижимости.

Realting.uz активно развивает и внедряет передовые технологии на рынке недвижимости Узбекистана. Платформа опирается на 20-летний опыт Realting.com создания локальных площадок недвижимости в различных странах, а также многолетний опыт разработки и продвижения MLS-систем (мультилистинговых систем) — инновационных IT-решений, которые значительно упрощают процесс продажи, покупки и аренды недвижимости. Realting.uz внедрила MLS-системы в Узбекистане, адаптированные в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан. Это решение помогает сделать рынок недвижимости более прозрачным, структурированным и удобным для всех участников: риелторов, застройщиков и покупателей. Внедрение такой системы способствует упрощению поиска и обмена информацией о недвижимости, что выводит рынок на новый уровень профессионализма и эффективности.

Все эти достижения подтверждают стремительный рост Realting.uz как лидера рынка недвижимости в Узбекистане.

Дальнейшие планы развития

Компания активно работает над улучшением пользовательского опыта, внедряя новые функции, размещая аналитические отчёты и советы по юридическим и другим вопросам, связанными с недвижимостью. Это сделало сайт не только площадкой для поиска, но и надежным помощником в принятии важных решений.

Андрей Садыков, руководитель Realting.uz, поставил основные цели на следующий год — дальнейшее расширение функционала, увеличение количества объектов недвижимости на сайте, постоянная работа со СМИ. Компания планирует продолжить партнерство с риэлторами и строительными компаниями для создания наиболее актуальных предложений.

Особое внимание уделяется партнерству с Гильдией риелторов Узбекистана. Realting.uz взяла на себя обязательства активно сотрудничать через Гильдию, чтобы способствовать развитию и упорядочиванию рынка недвижимости. Платформа является активным участником всех ключевых процессов, направленных на повышение профессионализма риелторов, улучшение прозрачности сделок и стандартизацию услуг. Это сотрудничество способствует созданию более честного и структурированного рынка, где участники могут доверять друг другу и работать по единым, понятным правилам.

Realting.uz благодарит своих пользователей, партнеров и сотрудников за доверие и поддержку и с нетерпением ждет возможности порадовать всех новыми функциями и улучшениями в будущем. Команда стремится к тому, чтобы сделать услуги ещё более доступными и удобными, укрепляя свои позиции на рынке недвижимости Узбекистана.