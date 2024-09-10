В соответствии с законом Республики Узбекистан №721 от 12.10.2021 года О Внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием закона «О Лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах», который подписан Президентом Республики Узбекистан Ш.Мирзиёевым, в риэлторской сфере вместо лицензии внедрили обязательное членство в профессиональной общественной организации. Для ожесточения наказания за нарушение вышло новое постановление Кабинета Министров в июне месяца 2024 года о том, что лица, занимающиеся риэлторской деятельностью, за нарушение Закона «О Риэлторской деятельности» будут привлечены к административной ответственности согласно административного кодекса Республики Узбекистан. Вместе с этим, согласно закона «О Риэлторской деятельности» на Гильдию Риэлторов Узбекистана возложено осуществление контроля за соблюдением своими членами требований настоящего Закона, национальных стандартов риэлторских услуг, Кодекса профессионального поведения риэлторов и других нормативно-правовых актов в области риэлторской деятельности.

Чем занимается и как помогает Гильдия Риэлторов Узбекистана

Главным партнером Гильдии Риэлторов Узбекистана стал портал недвижимости Realting.uz в лице Андрея Садыкова.

Сотрудничество Realting.uz с Гильдией дает ряд преимуществ:

Доступ к профессиональной сети. Члены Гильдии могут обмениваться опытом и знаниями, что способствует повышению качества услуг в сфере недвижимости.

Улучшение доверия. Участие в Гильдии может повысить уровень доверия потенциальных клиентов к агентствам и риэлторам, так как они подтверждены профессиональной организацией.

Обучение и развитие. Гильдия предлагает различные программы обучения и повышения квалификации, что позволяет риэлторам развивать свои навыки и оставаться актуальными на рынке.

Маркетинговая поддержка. Члены Гильдии могут получать доступ к маркетинговым материалам и инструментам для продвижения своих услуг.

Защита интересов. Гильдия защищает интересы риэлторов на рынке и способствует созданию благоприятных условий для их деятельности.

Такое сотрудничество способствует развитию профессионализма и улучшению качества услуг в сфере недвижимости.

Совместно с Агентством по управлению государственными активами, Ассоциацией Риэлторских Организаций Гильдия Риэлторов Узбекистана разработала и утвердила комплексный план мероприятий в рамках выполнения законодательных нововведений. Его предназначение в том, чтобы усиливать роль профессиональных общественных объединений в области услуг по приобретению и продаже недвижимости.

На каких условиях будут работать риэлторы

Согласно Закону о риэлторской деятельности индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу для предоставления услуг по недвижимости необходимо:

Состоять в одной из профессиональных общественных организаций. Страховать гражданскую ответственность. Иметь квалификационный сертификат. Предоставлять услуги на основании заключенного договора с клиентом.

Для юридических лиц требуется не менее двух квалификационных сертификатов. При этом один из них в обязательном порядке должен быть у директора коммерческой организации. Только в таком случае допускается оказание риэлторских услуг. Получить квалификационный сертификат можно по результатам обучения в специализированном учебном центре и после сдачи государственного экзамена.

Гильдия Риэлторов Узбекистана выдает своим членам ID карты, которые подтверждают членство в организации и наличие всех разрешительных документов для осуществления деятельности.

Введение новых правил оказания риэлторских услуг снижает риски для заказчиков, выводит бизнес из серой зоны, делает специалистов настоящими профессионалами. Совместные усилия Гильдии, других организаций и государственных органов создают основу для открытой и безопасной среды в операциях с недвижимостью.

Логотип Гильдии:

Председатель Гильдии Риэлторов Узбекистана Насруллаев Бахтиёр Файзуллаевич:

Пример ID-карты Гильдии: