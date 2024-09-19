Столица Узбекистана относится к одному из самых привлекательных городов для эмиграции, особенно для россиян и жителей соседних стран. Местные жители гостеприимны, отношение к русским в Узбекистане позитивное. В Ташкенте гармонично сочетаются современная инфраструктура и прогрессивные взгляды с самобытностью и богатым культурным наследием.

Из статьи вы узнаете, как организовать переезд, сколько можно жить в Узбекистане, какие понадобятся документы. Также мы обсудим важные аспекты жизни в Ташкенте, о которых необходимо знать иностранцам.

Как добраться из России до Ташкента

Самый быстрый и простой способ – это авиаперелет. Из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов организованы прямые рейсы такими авиакомпаниями, как Аэрофлот, S7 Airlines, Uzbekistan Airways. Время полета из Москвы составляет около 4 часов. Билеты стоят от 7000 рублей в одну сторону.

Если по каким-либо причинам самолет не подходит, добраться до столицы Узбекистана можно на поезде из Москвы. Время в пути – немного больше трех суток, билет стоит около 20 тысяч рублей в плацкартном вагоне. Также между Ташкентом и Москвой организовано автобусное сообщение. Цена билетов на автобус – от 6500 рублей, дорога занимает около полутора суток.

Как доехать из соседних стран

Из стран, граничащих с Узбекистаном, добраться до Ташкента довольно просто. Сухопутные границы между соседними государствами открыты. Можно пересечь границу на личном автотранспорте, поезде, автобусе или добраться до Ташкента на самолете.

Казахстан

Из Казахстана налажены прямые авиаперелеты двумя авиакомпаниями – Air Astana и Uzbekistan Airways. Самолеты отправляются из аэропорта Алматы в определенные дни, билеты можно купить по цене от 20$.

По четным числам ходит поезд «Алматы-Ташкент». Стоимость билетов – от 20$ на сидячие места, время в пути занимает около 18 часов. Кроме того, между странами регулярно курсируют автобусы и маршрутные такси.

Кыргызстан

Из Бишкека в Ташкент проще добраться на самолете. Из столицы Кыргызстана в Узбекистан налажено прямое авиасообщение авиалинией Uzbekistan Airways. Билеты обойдутся в чуть более 100 долларов, время полета занимает около полутора часов. Можно доехать до столицы Узбекистана на автобусе Бишкек–Ташкент. Автобусный маршрут пролегает через Казахстан, в дороге придется провести более 12 часов. Но билет стоит недорого – всего 1000 киргизских сомов. Железнодорожных пассажирских перевозок между двумя этими странами нет.

Таджикистан

Между Душанбе и Ташкентом налажены регулярные перелеты авиалиниями Uzbekistan Airways и Сомон Эйр. Долететь до столицы Узбекистана можно всего за 1 час, билет стоит от 20 долларов. Также из Душанбе в Ташкент ходит поезд. Время в пути составляет около 18 часов, стоимость билета – от 30 долларов. По маршруту «Душанбе-Ташкент» с Худжандского автовокзала регулярно курсируют международные автобусы. Дорога занимает около 10 часов, билеты стоят около 50 сомони.

Финансовые вопросы

Официальная валюта в стране – узбекский сум. Расплачиваться можно банковскими картами или наличными. Россиянам следует знать, что карты российских банков в Узбекистане не принимаются. UnionPay работает не везде.

Обмен валюты

Обмен рублей, долларов, евро или других видов валют на узбекские сумы проходит легко. Обменники установлены в аэропортах, на вокзалах. Обменять валюту можно в отелях у стойки администратора, в банках, торговых центрах. Самый невыгодный курс обмена – в аэропорту и на вокзале. Частные менялы также предлагают обмен валюты. Но лучше не рисковать и менять деньги в официальных местах, чтобы не иметь проблем с властями.

Как открыть счет в банке

Открыть счет в узбекском банке и получить международную банковскую карту в Узбекистане могут и иностранцы. Открытие счета для иностранных граждан становится возможным после нахождения в стране более 15 суток.

В банке необходимо предоставить:

загранпаспорт с отметкой о пересечении границы и штампом о временной регистрации;

ПИНФЛ (аналог СНИЛС выдается в миграционной службе или ЦГУ в день обращения);

номер телефона местного оператора для получения банковских уведомлений.

На оформление банковской карты уходит до 5 рабочих дней. Стоимость выпуска – в среднем около 5 долларов. Можно оформить карту международной или узбекской платежной системы.

Как переводить деньги на карты узбекских банков

Перевести средства со счетов российских банков на карту в Узбекистане можно напрямую в мобильном приложении. Для этого нужно перейти в раздел «платежи и переводы», выбрать «перевод в другую страну», найти в списке «Узбекистан», указать номер лицевого счета или телефона, привязанного к карте, и сумму перевода. За сутки можно перевести до 150 тысяч рублей, за месяц – до 600 000 р.

Связь и интернет

Сразу после переезда в Ташкент следует позаботиться о подключении к местной мобильной связи. В Узбекистане работает насколько мобильных операторов. Среди наиболее популярных:

Uzmobile;

Beeline;

Ucell;

Mobiuz;

Humans;

Perfectum.

Звонки по стране стоят недорого, около 20 центов за минуту разговора. Есть тарифы с абонентской платой, куда входит и мобильный интернет. Приобрести SIM-карту можно в аэропорту, на ж/д вокзале, в салонах сотовой связи, торговых центрах, крупных гостиницах Ташкента по загранпаспорту.

Многие операторы поддерживают оплату через иностранные банковские карты, в том числе и России. В Ташкенте достаточно хорошая зона покрытия мобильного интернета, скорость 3G и 4G. В большинстве общественных мест есть бесплатный WI-FI.

Что касается домашнего интернета, популярны провайдеры – Uztelecom, TPS, Istv, Sarkor Telecom. Подключение высокоскоростного интернета доступно в большинстве районов города, стоимость пакетов – в среднем 15-30 долларов в месяц в зависимости от скорости и объема данных.

Сколько стоит снять жилье в Ташкенте и как это сделать

Недвижимость в Ташкенте доступна иностранцам для аренды или покупки. Стоимость аренды квартиры или частного дома зависит от района, площади, состояния недвижимости, длительности проживания. При краткосрочной аренде за сутки придется заплатить от 400 тысяч сум или около 30 долларов. Долгосрочный съем обходится от 5 миллионов сум или 400$ в месяц.

Арендовать квартиру в Ташкенте можно через агентства недвижимости, частных риелторов или через сайты с объявлениями от арендодателей. При аренде жилья необходимо подписать договор и зарегистрироваться по месту проживания, что является обязательным условием для всех иностранцев.

Как сделать регистрацию

Виза для въезда в Узбекистан не нужна, для пересечения границы достаточно загранпаспорта. Для россиян срок пребывания в стране не ограничен. Согласно местному законодательству, все иностранные граждане должны встать на учет по месту временного пребывания в течение 15 дней с момента прибытия. После 30 суток проживания в стране требуется заплатить туристический сбор. Штамп о временной регистрации ставится в загранпаспорт, также выдается уведомление о временной регистрации.

Оформить временную регистрацию можно в ЦГУ, отделе миграции или через государственный портал Emehmon.uz. Однако самостоятельно встать на учет получится только при наличии договора аренды недвижимости, согласие арендодателя не требуется. При заселении в гостиницу временную регистрацию оформляет администратор. После покупки недвижимости в Ташкенте владелец может оформить постоянную регистрацию.

Работа общественного транспорта

В столице действует разветвленная система общественного транспорта, которая включает метро, автобусы, электробусы, маршрутки и такси. Промежуточный интервал ожидания наземного транспорта составляет до 10 минут, стоимость проезда – 1500-2000 сумов, автобусные маршруты охватывают все районы города. В ближайшие годы планируется вернуть электротранспорт – трамваи и троллейбусы.

Ташкентский метрополитен относится не только к транспортной системе, но и к одной из национальных достопримечательностей. Метро состоит из четырех подземных и одной наземной линий, соединяющих центр с отдаленными районами. Каждая станция метрополитена уникальна и является произведением архитектурного искусства. Стоимость поездки в метро – около двух тысяч сумов (менее 0,2 доллара). Метрополитен работает с 6:00 до 23:00.

Где делать покупки

В Ташкенте большой выбор мест для шопинга – от традиционных восточных базаров до современных торговых центров и супермаркетов. На базарах можно купить свежие фрукты и сухофрукты, орехи, овощи, специи, традиционные изделия народного промысла. Цены в Ташкенте на рынках обычно ниже, чем в магазинах, а торг обязателен.

Лучшие ташкентские базары:

Алайский;

Чорсу;

Фархадский;

Мирабадский;

Янгиабадский.

Также в городе для любителей шоппинга работает несколько крупных моллов, самые популярные из них – Tashkent City Mall, Samarqand Darvoza, Mega Planet. В торговых центрах расположены бутики известных национальных и иностранных брендов, рестораны, кинотеатры, детские площадки, фудкорты, зоны семейного отдыха. В дизайне интерьеров сочетаются современные тенденции с узбекской культурой.

Национальная кухня

Узбекская кухня славится на весь мир. Никто не устоит от искушения попробовать настоящий узбекский плов, приготовленный на открытом огне в казане. Первое заведение, которое рекомендуется посетить по приезде в Ташкент, – это Центр плова. В огромных казанах ежедневно готовится более 10 тонн разных видов плова, к вечеру не остается ни одной рисинки.

Кухня Узбекистана богата и другими блюдами, такими как шашлык, шурпа, лагман, самса, нон. В Ташкенте немало ресторанов и кафе, где подают национальные блюда. А самсу также можно купить на любом базаре для перекуса.

Культурная жизнь столицы Узбекистана

Условно Ташкент разделяется на две части – новый и старый город. Хотя древних построек из-за землетрясения 1966 года не сохранилось, в старом городе воссоздана атмосфера прошлого – узкие улочки, глиняные дома с резными дверьми, экзотические деревья, мечети, отделанные плиткой с традиционным орнаментом.

Туристы обязательно посещают Государственный музей искусств Узбекистана, где собраны коллекции древнего и современного искусства, в том числе уникальные артефакты, связанные с историей Великого шелкового пути. Еще одно место, рекомендуемое для знакомства с историей и архитектурой страны, – музей Тимуридов.

Театры также занимают важное место в культурной жизни столицы Узбекистана. В Большом театре имени Алишера Навои проходят оперные и балетные постановки. Для любителей сценического искусства работает Ташкентский русский драматический театр.

Общие советы для переезда в Ташкент

Эмиграция в Узбекистан становится все более популярной благодаря доступным условиям для жизни, гостеприимной среде и перспективам развития бизнеса. Задумываясь о переезде, необходимо учитывать, что Ташкент отличается самобытностью. Основное население в городе – узбеки, однако в столице живет немало русских, таджиков, казахов и представителей других народностей.

Менталитет

Жители столицы открыты к общению, дружелюбны и готовы помочь даже незнакомым людям. Примерно 90% населения исповедуют ислам, около 5% составляют христиане, остальные 5% – представители других религий. Большинство местных жителей говорит по-русски, хотя русский язык не относится к официальному.

Медицина

Медицинские услуги в частных клиниках стоят относительно недорого. В стране работают системы государственного и добровольного медицинского страхования. Бюджет, выделяемый на систему здравоохранения, постоянно растет. В Ташкенте на сегодняшний день насчитывается более 50 медицинских учреждений. Кроме того, постоянно открываются новые аптеки в разных районах города, которые работают допоздна.

Работа

При переезде необходимо учитывать, что в некоторых сферах деятельности отдается предпочтение местным жителям. Но в Узбекистане не хватает IT-специалистов, профессиональных маркетологов, менеджеров по продажам, наладчиков оборудования. В стране также много перспектив для организации бизнеса, поскольку пока что не охвачена сфера потребления товаров и оказания услуг.

Климат

В Ташкенте климат относится к субтропическому континентальному. Жаркое сухое лето длится с мая по сентябрь, температура может держаться подолгу выше 35°C. Дожди бывают редко. Зима довольно короткая и достаточно мягкая. По ночам температура опускается до -5°C. Среднегодовая температура составляет около 15°C.

Ташкент привлекает эмигрантов гостеприимством, доступными ценами, перспективами для бизнеса и работы. Несмотря на культурные и климатические особенности, этот город отлично подходит для релокации благодаря развитой инфраструктуре и дружелюбным жителям. Независимо от того, насколько длительным будет ваш визит в Ташкент, жизнь в Узбекистане оставит незабываемое впечатление и подарит новые возможности для роста и развития.