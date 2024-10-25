Переход на новый уровень обучения платформы Realting. Стартовый запуск видеокурса для риелторов и агентств недвижимости
Масштабы распространения информации о платформе Realting растут с космической скоростью. Амирхан и Азиз создали обучающий курс, в основу которого легла платформа недвижимости Realting.uz. Для тех, кто только начинает знакомиться с инновационным решением компании Realting и не знает студентов-специалистов Амирхана Алибекова и Азиза Курбанова, предлагаем перейти к изучению статьи.
Специалисты компании Realting кардинально трансформировали рынок недвижимости. Благодаря обучению более 700 специалистов рынка недвижимости, из них риелторы и целые агентства недвижимости, уже сейчас работают с платформой. Инновационное техническое решение получило огромную популярность: желающих, обучиться новой системе все больше и больше. Многие приезжают из области и других городов, вкладывая силы и время, им интересно узнать, что могут им преподнести два молодых студента. Азиз и Амирхан, проанализировав сложившуюся ситуацию, поняли – нужно менять формат обучения, сделав его бесплатным в режиме онлайн, прямого эфира.
Людей, прошедших бесплатный видеокурс и выполнивших определенные условия, ждёт специальное предложение. Какие условия нужно выполнить? Какое предложение подготовили Азиз и Амирхан? Читайте ниже.
Что включает видеокурс-практикум?
- обновлённые и расширенные модули по автоматизации бизнеса;
- продвижение объектов через цифровые каналы и работе с аналитикой;
- подключение к курсу с любой точки;
- техническую поддержку от специалистов.
Среди ключевых тем:
- Доступ к закрытой базе: в ней есть около 1 млн. объектов в Узбекистане с возможностью определения собственников.
- Автоматическая выгрузка своей базы: объекты можно разом выгрузить на свой сайт на Realting.uz.
- Продвижение через социальные сети: риелторы обучаются автопостингу своих объектов в Telegram сразу в виде постов и другим эффективным методам продвижения своих объектов через популярные социальные сети и каналы.
- Умный таргетинг: возможность контролировать бюджет, продвигать свои объекты, привлекать целевые лиды, прямо на Realting.uz, без дорогостоящих таргетологов.
- Создание привлекательных презентаций объектов: видеокурс включает подробные уроки о том, как создавать профессиональные презентации, выделяя ключевые особенности каждого объекта и увеличивая шансы на успешную продажу. И многое другое…
КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ИЗМЕНИТ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ?
Результаты не заставили себя ждать: более 500 риелторов уже прошли обучение, многие из них отметили рост доходов на 2-3 раза благодаря использованию новых технологий. «Мы видим, что рынок меняется на глазах. Риелторы начинают осознавать, что цифровизация — это ключ к успеху в современном мире недвижимости», — говорит Амирхан.
Перспективы видеокурса
Запуск видеокурса — это только начало. Амирхан и Азиз планируют расширить программу, добавив в неё новые модули. «Мы верим, что будущее за теми, кто умеет адаптироваться к изменениям, и наша задача — помочь риелторам идти в ногу со временем», — резюмирует Азиз.
Тем, кто выполнил условия и прошёл весь бесплатный видеокурс полноценно, молодые специалисты предоставляют бесплатную месячную подписку на платформе Realting. Какие условия нужно выполнить:
- Создать и оформить свой личный сайт листинг на Realting.uz.
- Выгрузить все свои актуальные объекты на Realting (вам бонусом выдаётся 100 бесплатных объектов).
- Подключить свои телеграм каналы и группы, сделать автопостинг своих объектов в виде постов.
P.S. Все действия важно подтвердить, для проверки качества выполнения условий, подробнее сможете узнать на самом курсе.
Не упустите свой шанс развить карьеру в динамично развивающейся сфере недвижимости. Возможность бесплатной подписки в скором времени исчезнет, а вместе с ней и ваше право на уникальное обучение стоимостью в 0 сум! Видеокурс будет действовать ограниченное время. Приступайте к обучению уже сейчас!
Видеокурс Амирхана и Азиза становится не просто обучающим материалом, а мощным инструментом, который позволяет риелторам значительно увеличить свою эффективность и доходы, используя все возможности цифровых технологий на платформе Realting.uz.