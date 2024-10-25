Масштабы распространения информации о платформе Realting растут с космической скоростью. Амирхан и Азиз создали обучающий курс, в основу которого легла платформа недвижимости Realting.uz. Для тех, кто только начинает знакомиться с инновационным решением компании Realting и не знает студентов-специалистов Амирхана Алибекова и Азиза Курбанова, предлагаем перейти к изучению статьи.

Специалисты компании Realting кардинально трансформировали рынок недвижимости. Благодаря обучению более 700 специалистов рынка недвижимости, из них риелторы и целые агентства недвижимости, уже сейчас работают с платформой. Инновационное техническое решение получило огромную популярность: желающих, обучиться новой системе все больше и больше. Многие приезжают из области и других городов, вкладывая силы и время, им интересно узнать, что могут им преподнести два молодых студента. Азиз и Амирхан, проанализировав сложившуюся ситуацию, поняли – нужно менять формат обучения, сделав его бесплатным в режиме онлайн, прямого эфира.

Людей, прошедших бесплатный видеокурс и выполнивших определенные условия, ждёт специальное предложение. Какие условия нужно выполнить? Какое предложение подготовили Азиз и Амирхан? Читайте ниже.

Что включает видеокурс-практикум?

обновлённые и расширенные модули по автоматизации бизнеса;

продвижение объектов через цифровые каналы и работе с аналитикой;

подключение к курсу с любой точки;

техническую поддержку от специалистов.

Среди ключевых тем:

Доступ к закрытой базе: в ней есть около 1 млн. объектов в Узбекистане с возможностью определения собственников.

в ней есть около 1 млн. объектов в Узбекистане с возможностью определения собственников. Автоматическая выгрузка своей базы: объекты можно разом выгрузить на свой сайт на Realting.uz.

объекты можно разом выгрузить на свой сайт на Realting.uz. Продвижение через социальные сети: риелторы обучаются автопостингу своих объектов в Telegram сразу в виде постов и другим эффективным методам продвижения своих объектов через популярные социальные сети и каналы.

риелторы обучаются автопостингу своих объектов в Telegram сразу в виде постов и другим эффективным методам продвижения своих объектов через популярные социальные сети и каналы. Умный таргетинг: возможность контролировать бюджет, продвигать свои объекты, привлекать целевые лиды, прямо на Realting.uz, без дорогостоящих таргетологов.

возможность контролировать бюджет, продвигать свои объекты, привлекать целевые лиды, прямо на Realting.uz, без дорогостоящих таргетологов. Создание привлекательных презентаций объектов: видеокурс включает подробные уроки о том, как создавать профессиональные презентации, выделяя ключевые особенности каждого объекта и увеличивая шансы на успешную продажу. И многое другое…

КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ИЗМЕНИТ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ?

Результаты не заставили себя ждать: более 500 риелторов уже прошли обучение, многие из них отметили рост доходов на 2-3 раза благодаря использованию новых технологий. «Мы видим, что рынок меняется на глазах. Риелторы начинают осознавать, что цифровизация — это ключ к успеху в современном мире недвижимости», — говорит Амирхан.

Перспективы видеокурса

Запуск видеокурса — это только начало. Амирхан и Азиз планируют расширить программу, добавив в неё новые модули. «Мы верим, что будущее за теми, кто умеет адаптироваться к изменениям, и наша задача — помочь риелторам идти в ногу со временем», — резюмирует Азиз.

Тем, кто выполнил условия и прошёл весь бесплатный видеокурс полноценно, молодые специалисты предоставляют бесплатную месячную подписку на платформе Realting. Какие условия нужно выполнить:

Создать и оформить свой личный сайт листинг на Realting.uz. Выгрузить все свои актуальные объекты на Realting (вам бонусом выдаётся 100 бесплатных объектов). Подключить свои телеграм каналы и группы, сделать автопостинг своих объектов в виде постов.

P.S. Все действия важно подтвердить, для проверки качества выполнения условий, подробнее сможете узнать на самом курсе.

Не упустите свой шанс развить карьеру в динамично развивающейся сфере недвижимости. Возможность бесплатной подписки в скором времени исчезнет, а вместе с ней и ваше право на уникальное обучение стоимостью в 0 сум! Видеокурс будет действовать ограниченное время. Приступайте к обучению уже сейчас!

Видеокурс Амирхана и Азиза становится не просто обучающим материалом, а мощным инструментом, который позволяет риелторам значительно увеличить свою эффективность и доходы, используя все возможности цифровых технологий на платформе Realting.uz.