Амирхан и Азиз, специалисты компании Realting.uz, не просто работают в сфере недвижимости — они кардинально меняют её. С их подачи рынок начинает осваивать новые цифровые инструменты, которые раньше казались сложными и ненужными. Эти ребята создали обучающий курс, который помогает риелторам и агентствам недвижимости раскрыть весь потенциал платформы Realting.uz, вывести свой бизнес на новый уровень и зарабатывать больше. Но как они к этому пришли? Их история — это пример целеустремленности и стремления сделать что-то по-настоящему значимое.

Как всё начиналось: путь к осознанию

Амирхан Алибеков и Азиз Курбанов — два инициативных молодых человека с совершенно разными предысториями, но единым стремлением — изменить рынок недвижимости в Узбекистане. Амирхан, будучи студентом 4 курса МГУ по направлению «Реклама и связи с Общественностью» с детства мечтал развиваться в IT-бизнесе, заниматься продажами и переговорами. Азиз, студент Университета KIUT, факультет управления бизнеса, (BMA), с ранних лет мечтал строить свой бизнес, понимая, как важно найти свою нишу.

Их пути пересеклись, когда они оба оказались в Realting.uz. Работая с агентствами и риелторами, они заметили одну общую проблему: несмотря на наличие продвинутых инструментов на платформе, профессионалы рынка используют их всего на 5-10%. Агентства размещают объявления и ищут объекты, но продвинутые функции, такие как CRM-системы, автоматизация работы с клиентами, таргетированная реклама и аналитические отчёты, остаются крайне невостребованными. «Мы понимали, что у людей есть страх перед новыми технологиями, — делится Амирхан. — Многие не верили, что с их помощью можно упростить работу и увеличить доход».

Исследования и рождение идеи

Чтобы глубже понять ситуацию, Амирхан и Азиз провели масштабное исследование среди пользователей платформы. Результаты оказались ошеломляющими: более 80% риелторов ограничивались минимальными функциями, игнорируя те возможности, которые могли бы существенно увеличить их прибыль. «Для нас это был вызов, — рассказывает Азиз. — Мы поняли, что должны помочь этим людям не просто освоить новые инструменты, но и понять, как это может изменить их бизнес».

Идея практикума по автоматизации и увеличению продаж родилась из желания помочь риелторам стать не просто пользователями Realting.uz, а полноценными профессионалами, использующими все возможности цифровой платформы для работы. Так появился обучающий курс «Искусственный интеллект в недвижимости: Новый уровень эффективности», который уже через несколько месяцев стал настолько востребованным, что очередь на обучение составила более 700 риелторов.

Что говорят сами создатели

Амирхан и Азиз — молодые, но амбициозные. Они уверены, что их курс — это ключ к трансформации рынка. «Мы хотим, чтобы риелторы перестали воспринимать цифровые инструменты как что-то сложное или непонятное. Мы показываем, как автоматизация может изменить их подход к работе, а это ведёт к значительному увеличению доходов», — говорит Азиз.

Амирхан, отвечая на вопрос о важности курса, добавляет: «Мы видели, как риелторы буквально теряли деньги, не используя весь функционал платформы. Наш курс — это не просто уроки по работе с программами, это путь к тройному увеличению доходов. Мы помогаем риелторам не просто выживать на рынке, а становиться его лидерами».

Особенности курса: что внутри?

Курс, разработанный Амирханом и Азизом, построен так, чтобы даже риелтор без технического образования мог легко освоить современные инструменты. За один день слушатели курса могут сделать свой сайт на Realting.uz и достаточно эффективно продвигать его. Вот основные модули курса:

Интеграция CRM-систем — участники курса учатся автоматизировать работу с клиентами благодаря упрощенной CRM системе внутри Realting, что позволяет вести все сделки и запросы в одном месте, улучшая качество обслуживания и ускоряя процессы. Обучающиеся экономят время на 90% и тратят его с пользой на показы и продажи.

Автопостинг в Telegram-каналы — модуль о том, как настраивать автоматическое размещение объявлений в популярных каналах, что помогает расширить аудиторию.

Таргетированная реклама — здесь специалисты показывают, как настроить рекламу так, чтобы она попадала в точную целевую аудиторию.

Создание профессиональных презентаций — важная часть работы с клиентами. Курс учит не только находить покупателей, но и эффектно представлять объекты, выделяя их сильные стороны.

Аналитика и отчётность — участники курса узнают, как с помощью аналитики контролировать свои действия, отслеживать эффективность рекламных кампаний и корректировать стратегию.

Это не все модули курса, об остальных можно узнать в процессе обучения.

Как курс меняет рынок

Эффект от курса уже заметен. По словам Азиза, многие риелторы, пройдя обучение, не только стали лучше разбираться в технологиях, но и смогли выстроить чёткую стратегию работы, что привело к увеличению доходов в 2-3 раза. «Мы верим, что через год после внедрения нашего курса, рынок недвижимости станет более цифровым и эффективным. Это изменит подход к работе как агентств, так и отдельных риэлторов», — подчёркивает Амирхан.

Кроме того, курс стал настолько популярным, что Амирхан и Азиз приняли решение перенести его в онлайн-формат, чтобы каждый риэлтор, независимо от местоположения, мог получить доступ к знаниям. «Мы хотим, чтобы цифровизация была доступна каждому. Это не вопрос будущего — это реальность, которая уже наступила», — отмечает Азиз.

Движение вперёд: планы на будущее

Но на этом Амирхан и Азиз не собираются останавливаться. Они планируют расширить курс, добавив модули по искусственному интеллекту, блокчейн-технологиям и виртуальным турам по объектам недвижимости. «Мы видим, как рынок меняется, и хотим, чтобы наши риелторы были готовы к этим изменениям. Наш курс — это не просто обучение, это инвестиция в будущее», — говорит Амирхан.

Амирхан и Азиз — те, кто вдохновляет и двигает рынок вперёд. Их курс — это не просто уроки, а настоящая трансформация рынка недвижимости Узбекистана. И если кто-то ещё сомневается, что цифровые технологии способны изменить их жизнь, то стоит только взглянуть на результаты работы этих молодых профессионалов.