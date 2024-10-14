Ташкент – уникальный город, способный удивить даже искушенных путешественников. Здесь древняя культура гармонично переплетается с современной жизнью, соблюдаются национальные традиции и почитаются старшие. Жизнь в Ташкенте сочетает в себе восточный колорит и современные удобства. Туристов со всего мира привлекает удивительная архитектура, колоритные базары и невероятно вкусная узбекская кухня.

Если планируете путешествие в Ташкент, хотите посмотреть на древние мечети, которые соседствуют с современными моллами, попробовать настоящий плов из казана, дочитайте статью до конца. Мы расскажем, как организовать поездку и что посмотреть в Ташкенте, чтобы получить максимум впечатлений от путешествия в Центральную Азию.

О чем важно знать путешественникам

Если сомневаетесь, стоит ли ехать в Узбекистан, почитайте рассказы о путешествиях туристов и поймете, что однозначно стоит. Но планировать поездку лучше начинать заранее, поскольку некоторые моменты требуют подготовки. Это поможет избежать неудобств и сделает путешествие максимально комфортным. Давайте рассмотрим подробней, какие нюансы следует учитывать туристам.

Временная регистрация

По местным законам россияне, пребывающие в стране дольше 15 суток, должны оформить регистрацию по месту пребывания. Если поездка длится меньший срок, регистрация не требуется. Следует отметить, что такие условия созданы между двумя странами – Узбекистаном и Россией. У иностранцев из остальных государств могут быть другие временные ограничения. К примеру, туристы из Казахстана могут жить без регистрации в Узбекистане до 30 суток.

Оформить временную регистрацию в Ташкенте легко. Если вы остановились в гостинице, хостеле, мотеле или в другом официальном месте проживания, регистрацию оформит администрация заведения. На ресепшене вам выдадут регистрационный талон, который нужно сохранить до конца поездки.

Если арендуете частную квартиру или остановились у родственников, друзей, оформить регистрацию нужно самостоятельно. При этом разрешение собственников жилья не требуется. Для оформления документов следует обратиться в ближайший отдел миграции или ЦГУ. Можно оформить регистрацию на едином портале госуслуг.

Важно: День выезда из страны должен быть не позже даты окончания временной регистрации, чтобы избежать штрафов.

Связь и интернет

Мобильный роуминг для иностранных туристов может оказаться дорогим, выгоднее приобрести SIM-карту местных операторов мобильной связи. В столице Узбекистана работает несколько мобильных операторов, каждый из которых обеспечивает хорошую связь и устойчивый интернет.

Наиболее популярные региональные операторы: Uzmobile, Beeline, Mobiuz. Купить SIM-карту можно в аэропорту и на железнодорожном вокзале, в салонах сотовой связи, на специальных стойках в торговых центрах. Для покупки потребуется паспорт. Туристы могут воспользоваться загранпаспортом.

В большей части города доступен мобильный интернет 4G, который работает достаточно быстро и стабильно. Для удобства путешественников многие кафе, рестораны, торговые центры, гостиницы предоставляют бесплатный Wi-Fi. Однако иногда скорость интернета через Wi-Fi бывает недостаточной. Поэтому для надежного доступа к сети рекомендуется приобретать SIM-карту с мобильным интернетом.

Важно: После установки SIM-карты в телефон, необходимо зарегистрировать IMEI, это можно сделать на сайте uzimei.uz.

Аренда жилья и ее стоимость

Если у вас нет знакомых в городе, вариантов, где остановиться в Ташкенте, огромное множество. Можно поселиться в крупной гостинице, частном мини-отеле, хостеле. Но удобнее снять квартиру посуточно. Цена в Ташкенте аренды жилья за сутки проживания зависит от района, размеров квартиры, количества комнат, меблировки.

Снять небольшую студию в отдаленном районе можно за 100-300 тысяч сумов (750-1500 руб.) в сутки. Аренда двух или трехкомнатной квартиры премиум-класса, расположенной ближе к центру Ташкента в Мирабадском или Мирзо-Улугбекском районе, стоит от 500 000 сумов (3500 руб.) и доходит до более десяти миллионов (75 000 руб).

Для путешественников, которые ищут уединение, приезжают с семьей или друзьями, есть возможность арендовать частные дома или виллы. Стоимость таких объектов начинается от миллиона сумов (7 500 руб.) за сутки и выше, в зависимости от размера и уровня комфорта.

Важно: Арендовать квартиру в Ташкенте лучше заранее через проверенные порталы недвижимости.

Деньги

Официальная валюта Узбекистана – узбекский сум. Рекомендуется обменять часть денег на местную валюту сразу по приезде в аэропорту или на вокзале. Но учитывайте, что в этих местах самый невыгодный курс обмена. Практически во всех заведениях можно расплачиваться банковскими картами. Однако карты российских банков в Узбекистане не принимаются. На базарах и в частных лавках некоторые торговцы принимают доллары, евро и рубли, помимо национальной валюты.

Обменять валюту в Ташкенте можно в банках, обменных пунктах, торговых центрах, крупных гостиницах. Частники тоже предлагают обмен валюты, но лучше все же пользоваться для обменных операций официальными пунктами, чтобы не попасть на мошенников и не иметь проблем с законом.

Важно: Внимательно осматривайте местные купюры, которые получаете при обмене, ветхие деньги не принимают даже банки.

Россияне приезжают в Узбекистан еще с одной целью – оформить международную банковскую карту. И в Ташкенте легко это сделать в любом из местных банков: Uzpromstroybank, Kapitalbank, National Bank of Uzbekistan.

Для оформления банковской карты иностранцам понадобятся:

загранпаспорт;

временная регистрация;

заявление (оформляется в банке);

SIM-карта местного мобильного оператора;

ПИНФЛ (единый идентификатор личности, оформляется бесплатно за один день в ЦГУ).

Банковское обслуживание стандартных карт бесплатно, за оформление в некоторых банках берут от 1 до 3 доллара в пересчете на местную валюту. Выпуск банковской карточки занимает от двух часов до пяти рабочих дней.

Важно: Недавно было введено дополнительное условие для оформления карт иностранцами – непрерывное нахождение в стране более 15 суток до подачи заявки.

Когда лучше ехать

В Ташкенте континентальный климат с жарким летом и повышенной сыростью зимой. Лучшее время для поездки в Узбекистан – весна. В это время Ташкент особенно красив, когда появляется много зелени, расцветают деревья и кусты в садах, а погода становится мягкой.

Дневная температура в апреле колеблется в пределах от +15 до +25°C, что особенно комфортно для долгих прогулок. Если запланируете поездку в марте, то можете попасть на традиционный праздник Навруз – узбекский Новый год, который отмечается с яркими культурными мероприятиями.

Еще один удачный сезон для путешествия в Ташкент – осень. В сентябре и октябре погода остается достаточно теплой, но уже без летней жары. Температура доходит до +30°C, листья становится немного желтыми, а фрукты с деревьев в частном секторе падают прямо под ноги прохожим. Особенно привлекательны осенью восточные базары с орехами, виноградом, хурмой, гранатами, инжиром. В этом время года туристические маршруты в Узбекистан становятся особенно популярными.

Лето в Ташкенте довольно жаркое, и днем температура может быть выше 40°C жары. Лето для путешествия в Узбекистан подходит тем, кто хорошо переносит жаркий климат или планирует отдохнуть в отеле с бассейном и кондиционерами. Для пеших прогулок и осмотра местных достопримечательностей лучше не ехать в Ташкент в июле или августе.

Зимы в Узбекистане достаточно мягкие без резких перепадов температур. По ночам морозы могут доходить до -5°C. Если ночью выпадает снег, к полудню он обычно тает. В зимние месяцы туристов в Ташкенте мало, цены на проживание и экскурсии часто снижаются. Зимой можно организовать для себя более бюджетный отдых.

Как добраться и сколько это стоит

Добраться до Узбекистана из России быстрее всего на самолете. В Ташкент налажено прямое регулярное авиасообщение из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Казани, Новосибирска. Из Москвы летают самолеты нескольких авиакомпаний: Uzbekistan Airways, Победа, Qanot Sharq. Время в пути от Москвы до Ташкента занимает около 4 часов. Билеты стоят от 8000 рублей. Но дешевые билеты лучше выкупать заранее, ближе к дате отправления свободных мест может не оказаться.

Доехать до Ташкента из Москвы можно на поезде. Это не самый комфортный вариант, поскольку время в пути составляет более трех суток. И к тому же не самый доступный способ поездки. Цена билета – от 20 000 р. в одну сторону. И билеты нужно «ловить» заранее, их быстро раскупают.

Также в Ташкент налажены автобусные маршруты. Дорога займет около двух суток, стоимость билета – около 8000 руб. Еще один способ, как доехать до Ташкента, – это личный автомобиль. Автопутешествие продлится двое суток с учетом остановок на пунктах пропуска. Придется проехать около 3500 км. Расходы на топливо составят около 20 000 рублей в одну сторону.

Важно: Если планируете добираться до Ташкента на автомобиле, захватите с собой в канистрах запас топлива, который можно перевозить через границу до 40 литров. В Узбекистане трудно найти 92 и 95 бензин.

На чем передвигаться

Большинство достопримечательностей столицы Узбекистана расположены в центре города. Старайтесь больше гулять пешком, чтобы лучше проникнуться восточной атмосферой, полюбоваться интересной архитектурой. В последние годы в Ташкенте появились услуги аренды велосипедов и электросамокатов. Этот способ передвижения удобен для коротких поездок. Стоимость аренды начинается от 15 000 сумов в час.

Но самый популярный вид транспорта в городе – это ташкентское метро. 4 линии подземки с 43 станциями охватывают все основные районы города. Даже сама архитектура метро достойна того, чтобы спуститься в подземку. Каждая станция оформлена в оригинальном стиле с национальным колоритом. Билет в метро стоит 2000 сумов.

Из наземного общественного транспорта в Ташкенте остались автобусы и маршрутные такси. Маршруты составлены таким образом, чтобы связать центр даже с самыми отдаленными районами. Автобусы и маршрутки ходят регулярно, но в часы пик могут быть переполнены. Самый быстрый способ доехать до нужного места – это такси. Можно пользоваться приложениями или просто по старинке «ловить» на улице частника. Поездка обходится довольно дешево. Пользоваться такси особенно удобно, если планируете посетить отдаленные достопримечательности.

Что посмотреть

Вам не придется задумываться над тем, что делать в Ташкенте. Скучать в городе с более чем 2000-летней историей вам точно будет некогда. Хотя сильнейшее землетрясение 1966 г. и разрушило все исторические постройки, город был отстроен заново. Здесь каждый найдет интересное для себя, будь то величественные медресе, кафе национальной кухни, исторические памятники, ультрамодные развлекательные заведения. Важно выделить несколько районов и объектов, что посмотреть в Ташкенте, чтобы получить полное представление о столице Узбекистана.

Самое популярное место посещения каждой экскурсии в Ташкенте – площадь Хаст-Имам. Именно здесь сохранились после землетрясения исторические достопримечательности. На площади расположены: медресе Барак-хана, мечеть Тилля-Шейх и мавзолей Каффаль Шаши. Это важные объекты исламской архитектуры, сюда приезжают паломники со всего мира, исповедующие ислам. Здесь также хранится одна из древнейших религиозных реликвий – Османский Коран.

Еще одно сохранившееся историческое здание – Медресе Кукельдаш. Построенное в XVI веке, оно сильно пострадало от нескольких землетрясений, но было полностью восстановлено. Его архитектура привлекает всех, кто хочет лучше понять традиции и культуру страны.

Одно из обязательных мест для посещения каждым путешественником, кто приезжает в Ташкент, – это Чорсу-базар. Восточный рынок в старом городе существует несколько веков. Здесь можно в полной мере ощутить национальный колорит, попробовать аутентичные блюда местной кухни, купить сувениры и узбекские сладости. Как и в прошлые века торговцы зазывают покупателей и предлагают снять пробу, с ними можно и даже нужно торговаться. Чорсу-базар расположен неподалеку от площади Хаст-Имам, что удобно для посещения в рамках экскурсионного дня.

Ташкент активно развивается, и его современная архитектура также заслуживает внимания. Город предлагает разнообразные культурные и развлекательные объекты, зеленые зоны, музеи.

Современные интересные места в Ташкенте:

площадь Независимости;

Ташкент-Сити;

Ташкентская телебашня;

памятник Славы;

галерея современного искусства;

парк Ашхабад;

театр оперы и балета им. Алишера Навои;

Государственный музей искусств Узбекистана.

В городе регулярно проходят фестивали, развлекательные мероприятия. В центре сосредоточены современные кафе и рестораны, ночные клубы, торгово-развлекательные центры. Ночная жизнь города не менее активна, чем днем.

Какие гостинцы привезти из путешествия

Из Узбекистана можно привезти множество колоритных сувениров, которые станут отличным напоминанием о поездке.

Что можно привезти из Ташкента:

шелковые ткани, платки или накидки, знаменитые тонкой работой и яркими узорами;

керамику и посуду с традиционными узбекскими орнаментами – чайники, тарелки, пиалы;

национальные сладости (халва, зангза, нават, бугирсак, бехи-дулма), которые можно приобрести на местных базарах;

специи, такие как зира, куркума, шафран, смеси пряностей для плова, тушения мяса;

сухофрукты и орехи, выращенные на плодородных землях Узбекистана и высушенные на жарком солнце.

Путешествие в Ташкент — это возможность погрузиться в восточную культуру, насладиться красотой удивительной страны, почувствовать гостеприимство местных жителей. Город подарит незабываемые эмоции каждому путешественнику. Независимо от времени года, столица Узбекистана всегда готова принять туристов и передать свою неповторимую атмосферу.